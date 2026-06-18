West Bengal: దీదీకి గట్టి షాక్.. ప్రతిపక్ష నేతగా రితబ్రత బెనర్జీకే హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్!
West Bengal: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో సంచలనం! టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి కలకత్తా హైకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
West Bengal: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి కలకత్తా హైకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యే రితబ్రత బెనర్జీని అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా గుర్తిస్తూ స్పీకర్ రథిన్ బసు తీసుకున్న నిర్ణయంపై తాత్కాలిక స్టే విధించేందుకు హైకోర్టు స్పష్టంగా నిరాకరించింది. దీంతో రితబ్రత బెనర్జీ ప్రతిపక్ష నేతగా పదవిలో కొనసాగనున్నారు.
మమతా బెనర్జీకి అత్యంత సన్నిహితుడైన టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే షోవన్దేబ్ చటోపాధ్యాయ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను జస్టిస్ కృష్ణారావు ధర్మాసనం విచారించింది. స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని నిలిపివేయాలన్న పిటిషనర్ అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చుతూ కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. స్పీకర్ నిర్ణయంపై స్టే ఇవ్వడానికి ఎలాంటి ప్రాథమిక ఆధారాలు, అనుకూల పరిస్థితులు కనిపించడం లేదని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. ఈ వ్యవహారంలో అన్ని పక్షాలు తమ వివరణలతో కూడిన అఫిడవిట్లను దాఖలు చేయాలని ఆదేశిస్తూ తదుపరి విచారణను జూలై 28కు వాయిదా వేసింది.
ఇటీవల జరిగిన పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ ఘోర పరాజయం పాలైన తర్వాత పార్టీలో తీవ్ర అంతర్గత విభేదాలు, తిరుగుబాటు మొదలైంది. పార్టీ అధిష్టానం షోవన్దేబ్ చటోపాధ్యాయ్ను శాసనసభ పక్ష నేతగా ప్రతిపాదించింది. అయితే ఈ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ రితబ్రత బెనర్జీ ఏకంగా 58 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కూడగట్టారు.
పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారంటూ జూన్ 1న టీఎంసీ అధిష్టానం రితబ్రత బెనర్జీని పార్టీ నుండి బహిష్కరించింది. అయినప్పటికీ ఎమ్మెల్యేల మెజారిటీ మద్దతు ఆయనకే ఉండటంతో స్పీకర్ రథిన్ బసు రితబ్రతను ప్రతిపక్ష నేతగా గుర్తించారు.
ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా స్పీకర్ రథిన్ బసు నిర్ణయాలపై హైకోర్టు కొన్ని కీలక ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. మొదటి లేఖపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు?: మే 9వ తేదీనే షోవన్దేబ్ చటోపాధ్యాయ్ను ప్రతిపక్ష నేతగా గుర్తించాలని టీఎంసీ నుంచి లేఖ వచ్చినా స్పీకర్ దానిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని కోర్టు గమనించింది.
రెండో లేఖపై అంత త్వరా?: జూన్ 3న తిరుగుబాటు వర్గం రితబ్రత బెనర్జీ పేరును ప్రతిపాదిస్తూ ఇచ్చిన లేఖపై మాత్రం స్పీకర్ తక్షణమే స్పందించి ఎలా గుర్తింపు ఇచ్చారో వివరణ ఇవ్వాలని స్పీకర్ను కోర్టు ఆదేశించింది. మొదటి వినతిపత్రాన్ని పక్కనపెట్టి, రెండో లేఖపై అంత వేగంగా నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గల కారణాలను స్పష్టంగా వివరించాల్సి ఉంటుందని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. హైకోర్టు తీసుకున్న ఈ తాజా నిర్ణయం బెంగాల్ రాజకీయాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతోంది.