Chandrima Bhattacharya: దీదీకి ఊహించని షాక్.. టీఎంసీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవికి చంద్రమా భట్టాచార్య రాజీనామా!
Chandrima Bhattacharya: పశ్చిమ బెంగాల్ అధికార పక్షం తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC)లో భారీ షాక్. సీఎం మమతా బెనర్జీకి అత్యంత ఆప్తురాలైన బెంగాల్ టీఎంసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు చంద్రమా భట్టాచార్య తన పదవికి హఠాత్ రాజీనామా చేశారు.
Chandrima Bhattacharya: పశ్చిమ బెంగాల్ అధికార పార్టీ అయిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC)లో ఒక్కసారిగా రాజకీయ తుఫాను చెలరేగింది. ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి అత్యంత నమ్మకస్తురాలైన, పార్టీలో కీలక భూమిక పోషిస్తున్న బెంగాల్ టీఎంసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు చంద్రమా భట్టాచార్య తన పదవికి హఠాత్ రాజీనామా చేశారు. కేవలం అధ్యక్ష పదవికే కాకుండా, పార్టీలోని అన్ని రకాల బాధ్యతలకు ఆమె ఒకేసారి స్వస్తి పలకడం బెంగాల్ రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
మమతా బెనర్జీకి పంపిన అధికారిక లేఖలో చంద్రమా భట్టాచార్య తన రాజీనామా నిర్ణయాన్ని స్పష్టం చేశారు. గతేడాది కాళీఘాట్లో జరిగిన కీలక సమావేశంలో తనకు అప్పగించిన అఖిల భారత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. దీనితో పాటు పార్టీలో తాను నిర్వహిస్తున్న అన్ని అనుబంధ, ఇతర సంస్థాగత బాధ్యతల నుంచి కూడా పూర్తిగా వైదొలుగుతున్నట్లు లేఖలో తేల్చి చెప్పారు.
చంద్రమా భట్టాచార్య కేవలం రాజకీయ బాధ్యతలకే కాకుండా పార్టీ అంతర్గత కీలక విభాగాల నుంచి కూడా తప్పుకోవడం గమనార్హం.
బ్యాంక్ అకౌంట్ల అథారిటీ రద్దు: ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్తో పాటు దానికి అనుబంధంగా ఉన్న పలు విభాగాలు వివిధ బ్యాంకుల్లో నిర్వహిస్తున్న ఖాతాలకు ‘అధీకృత సంతకం’ (Authorized Signatory) చేసే బాధ్యతను కూడా ఆమె వదులుకున్నారు.
ఎన్నికల సంఘం బాధ్యతల ఉపసంహరణ: భారత ఎన్నికల సంఘం (ECI) ముందు పార్టీ తరఫున అధికారికంగా వ్యవహరించే అధీకృత ప్రతినిధి పాత్రకు గతంలో ఇచ్చిన సమ్మతిని సైతం ఆమె ఉపసంహరించుకున్నారు.
చంద్రమా భట్టాచార్య తన రాజీనామా లేఖలో ఈ సంచలన నిర్ణయానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను ఎక్కడా ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం. మమతా బెనర్జీకి నీడలా ఉంటూ, పార్టీలో అత్యంత బలమైన నాయకురాలిగా గుర్తింపు పొందిన చంద్రమా.. ఇలా ఒకేసారి రాజకీయ, ఆర్థిక బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవడం వెనుక టీఎంసీలో అంతర్గత విభేదాలు ఏ స్థాయికి చేరాయో అర్థమవుతోందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఈ హఠాత్ పరిణామంపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధిష్టానం గానీ, సీఎం మమతా బెనర్జీ గానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. బెంగాల్ పాలిటిక్స్లో కీలక నేతగా ఉన్న చంద్రమా భట్టాచార్య తదుపరి అడుగు ఏంటనేది ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.