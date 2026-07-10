Home జాతీయంNida Khan : టీసీఎస్ నిదా ఖాన్‌కు బెయిల్.. 'జైలులో ప్రసవం వద్దు' అని కోర్టు వ్యాఖ్య.!

Nida Khan : టీసీఎస్ నిదా ఖాన్‌కు బెయిల్.. 'జైలులో ప్రసవం వద్దు' అని కోర్టు వ్యాఖ్య.!

Nida Khan : మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి ఒక కీలక తీర్పును వెలువరించింది. తీవ్ర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ జైలులో ఉన్న

G Krishna
Published on: 10 July 2026 11:17 AM IST
Nida-Khan
X

Nida-Khan

Nida Khan : మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి ఒక కీలక తీర్పును వెలువరించింది. తీవ్ర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ జైలులో ఉన్న ఐటీ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS) మాజీ ఉద్యోగిని నిదా ఖాన్‌కు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఏ మహిళ కూడా జైలు గోడల మధ్య ప్రసవించే బాధను భరించకూడదని ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది.

శ్రీకృష్ణుడి జననంతో పోల్చిన కోర్టు

ప్రస్తుతం ఐదు నెలల గర్భవతి అయిన నిదా ఖాన్‌కు బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి కేజీ జోషి భావోద్వేగపూరితమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బందీగా ఉన్న సమయంలో శ్రీకృష్ణుడు జైలులో జన్మించడాన్ని గుర్తుచేస్తూ.. అటువంటి పరిస్థితి తల్లికి, పుట్టబోయే నవజాత శిశువుకు అనవసరమైన మానసిక వేదనను కలిగిస్తుందని పేర్కొన్నారు. జైలులో ప్రసవించడం వల్ల కలిగే మానసిక క్షోభను, దానితో ముడిపడి ఉన్న సామాజిక కళంకాన్ని ఎవరూ భరించలేరని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. పుట్టబోయే బిడ్డ సంపూర్ణ శ్రేయస్సు కోసం, అతనికి సంతోషంగా స్వాగతం పలకడానికి నిందితురాలికి అనుకూలంగా న్యాయపరమైన విచక్షణను ఉపయోగించడం సముచితమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

అసలేంటి ఈ కేసు?

నాసిక్‌లోని టీసీఎస్ కార్యాలయంలో పని చేసే మహిళా ఉద్యోగులపై లైంగిక దోపిడీ, మతపరమైన బలవంతపు మార్పిడులకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలపై నాసిక్ పోలీసుల ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) విచారణ జరుపుతోంది. ఈ బృహత్ దర్యాప్తులో భాగంగా మొత్తం తొమ్మిది ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు కాగా, అందులో ఒక కేసులో నిదా ఖాన్‌ను దాదాపు రెండు నెలల క్రితం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రాసిక్యూషన్ ఆరోపణల ప్రకారం.. నిదా ఖాన్ తన మహిళా సహోద్యోగికి బురఖా, ఇస్లామిక్ మత పుస్తకాలు ఇవ్వడం, ఆమె మొబైల్ లో ఇస్లాం యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేయడం, హిందూ మతంపై అభ్యంతరకర కథలు చెబుతూ నమాజ్ నేర్పడానికి ప్రయత్నించడం ద్వారా మత మార్పిడికి ఒత్తిడి తెచ్చారని కేసు నమోదైంది.

కోర్టు విచారణ.. బెయిల్ మంజూరు

నిదా ఖాన్ తరఫు న్యాయవాది ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు. ఆమె ఉన్నత విద్యావంతురాలని, కేసులో కావాలనే ఇరికించారని వాదించారు. ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 2026లోనే టీసీఎస్ ఆమె సేవలను రద్దు చేసింది. కాగా, నిదా ఖాన్‌పై డియోలాలీ క్యాంప్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైన కేసులో దర్యాప్తు పూర్తయి, ఛార్జిషీట్ కూడా దాఖలు చేయబడినందున, ఆమెను ఇకపై జైలులో ఉంచడం అనవసరమని న్యాయమూర్తి అభిప్రాయపడ్డారు. బాధితురాలు దళిత వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి కావడంతో ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టంతో పాటు భారతీయ న్యాయ సంహిత కింద కేసులు నమోదైనప్పటికీ.. గర్భవతి అనే మానవీయ కోణాన్ని పరిశీలించి రూ.75,000 వ్యక్తిగత పూచీకత్తుపై కోర్టు ఆమెకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

ఈ వివాదంపై స్పందించిన టీసీఎస్ యాజమాన్యం.. తమ సంస్థలో ఇలాంటి వేధింపులు, బలవంతపు చర్యలను ఏమాత్రం సహించబోమని స్పష్టం చేసింది. కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మిగిలిన ఉద్యోగులను కూడా విచారణ పూర్తయ్యే వరకు సస్పెండ్ చేసినట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది.

TCSNida KhanCourt BailMaharashtraNashik
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X