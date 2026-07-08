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New Rule : ఇక ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ ఇంట్లోనే.. తమిళనాడు కొత్త రూల్.!

New Rule : ప్రజలకు మరింత పారదర్శకమైన, వేగవంతమైన సేవలను అందించేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఒక విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో ఆస్తుల కొనుగోలు..

G Krishna
Published on: 8 July 2026 3:50 PM IST
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New Rule : ప్రజలకు మరింత పారదర్శకమైన, వేగవంతమైన సేవలను అందించేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఒక విప్లవాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో ఆస్తుల కొనుగోలు, విక్రయాలకు సంబంధించిన లావాదేవీల కోసం ‘ఎనీవేర్ రిజిస్ట్రేషన్’ ఆన్‌లైన్ విధానాన్ని ఆగస్టు 17, 2026 నుండి పూర్తిగా తప్పనిసరి చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం ద్వారా సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా, ఎక్కడి నుంచైనా సులభంగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకునే సరికొత్త సౌకర్యం ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది.

ఎక్కడి నుంచైనా.. 24 గంటలూ రిజిస్ట్రేషన్

తమిళనాడు వాణిజ్య పన్నులు , రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ మంత్రి డి. లోగేష్ తమిళసెల్వన్ నేతృత్వంలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ఈ కీలక నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ కొత్త ఆన్‌లైన్ విధానం ద్వారా ప్రజలు సబ్-రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులకు స్వయంగా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ ప్రాంతం నుంచైనా, రోజులో ఏ సమయంలోనైనా అంటే 24 గంటలూ ఆన్‌లైన్ ద్వారా తమ దస్తావేజులను సమర్పించి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖలో అవినీతిని పూర్తిగా నిర్మూలించడంతో పాటు ప్రక్రియలో పూర్తి పారదర్శకత తీసుకురావడమే ధ్యేయంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

తొలి దశలో వేటికి వర్తిస్తుంది , దీని ప్రత్యేకతలు

ఈ సరికొత్త ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ సదుపాయం ప్రాథమికంగా ప్లాట్ల మొదటి విక్రయానికి , కొత్త ఫ్లాట్ల మొదటి విక్రయానికి మాత్రమే వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ సిస్టమ్‌లో వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక లాగిన్ ఐడీలు, డాక్యుమెంట్ల అప్‌లోడ్, బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్, ఆన్‌లైన్ పేమెంట్ , డిజిటల్ డెలివరీ వంటి ఎన్నో అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తర్వాత ఆ పత్రాలను ఆన్‌లైన్ లోనే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు , వీటికి పూర్తి చట్టబద్ధత ఉంటుంది. అలాగే వినియోగదారులకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే సహాయం చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక హెల్ప్ డెస్క్‌ను కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది.

సాంకేతిక అవసరాలు , ప్రయోజనాలు

ఈ ఆన్‌లైన్ విధానాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి వినియోగదారులకు హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీతో పాటు ప్రభుత్వం ఆమోదించిన L0, L1 ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్లు , ఐరిస్ క్యాప్చరింగ్ డివైజ్‌లు అవసరమవుతాయి. ఈ ‘ఎనీవేర్ రిజిస్ట్రేషన్’ విధానం వల్ల పెద్ద సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల వద్ద రద్దీ , క్యూ లైన్లు తగ్గడమే కాకుండా అన్ని కార్యాలయాల మధ్య పనిభారం సమానంగా పంపిణీ అవుతుంది. దీనివల్ల ప్రజల నిరీక్షణ సమయం తగ్గి పనులు అత్యంత వేగంగా పూర్తవుతాయి. కార్యాలయాలకు వచ్చే ప్రజల కోసం సరైన వసతులు కల్పించాలని, ప్రజల ఫిర్యాదులను తక్షణమే పరిష్కరించి డాక్యుమెంట్లను అదే రోజున తిరిగి ఇచ్చేలా చూడాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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