Tamil Nadu: చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేసి, బొమ్మలు గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి విజయ్!
Tamil Nadu: తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆదివారం ఘనంగా ప్రారంభించారు.
Tamil Nadu: తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జాతీయ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం ఆదివారం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. చెన్నై సమీపంలోని పాలవాక్కంలో గల ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పోలియో శిబిరంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విజయ్ (CM Vijay) ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ఈ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం విజయ్ అక్కడికి వచ్చిన పలువురు చిన్నారులకు స్వయంగా పోలియో చుక్కలు వేశారు. అనంతరం ఆ చిన్నారుల ముఖాల్లో ఆనందం నింపేలా వారికి ప్రత్యేకంగా బొమ్మలను (Toys) బహుమతిగా అందించి, ఆత్మీయంగా ముచ్చటించారు.
తమిళనాడు వ్యాప్తంగా 0 నుండి 5 ఏళ్ల లోపు వయసున్న చిన్నారులందరికీ వంద శాతం పోలియో చుక్కలు వేయడమే లక్ష్యంగా అక్కడి వైద్యారోగ్య శాఖ పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇందుకోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రద్దీ ప్రాంతాలు, బస్టాండ్లు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలతో పాటు పాఠశాలల్లో కలిపి దాదాపు 43 వేలకు పైగా ప్రత్యేక పోలియో కేంద్రాలను (Polio Centers) ఏర్పాటు చేశారు. ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలున్న తల్లిదండ్రులందరూ తప్పనిసరిగా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని తమ పిల్లలకు పోలియో చుక్కలు వేయించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.