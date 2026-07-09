Home జాతీయంSmriti Irani: ప్రపంచానికి మీలాంటి వారే కావాలి.. స్మృతి ఇరానీ ఎమోషనల్ మెసేజ్

Smriti Irani: ప్రపంచానికి మీలాంటి వారే కావాలి.. స్మృతి ఇరానీ ఎమోషనల్ మెసేజ్

Smriti Irani: మహిళలు తమను తాము తక్కువగా అంచనా వేయొద్దని, ఇతరుల్లా కాకుండా తమ ప్రత్యేకతను గుర్తించాలని స్మృతి ఇరానీ ప్రేరణాత్మక సందేశం ఇచ్చారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 9 July 2026 7:36 PM IST
Smriti Irani: ప్రపంచానికి మీలాంటి వారే కావాలి.. స్మృతి ఇరానీ ఎమోషనల్ మెసేజ్
X

Smriti Irani: టెలివిజన్ నటి, రాజకీయ నాయకురాలు స్మృతి ఇరానీ మహిళలకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించేలా ఓ భావోద్వేగ సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. ప్రతి మహిళ తన ప్రత్యేకతను గుర్తించాలని, ఇతరులను అనుకరించే ప్రయత్నం కాకుండా తన నిజమైన వ్యక్తిత్వంతో ముందుకు సాగాలని ఆమె సూచించారు.

సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోను పంచుకున్న స్మృతి ఇరానీ, ఫ్రెంచ్ గాయని బార్బరా ప్రవీ ఆలపించిన, తర్వాత ఎమ్మా ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత ప్రజాదరణ పొందిన 'Voilà' పాటను ప్రస్తావించారు. ఇద్దరు మహిళలు వేర్వేరు ప్రయాణాలు చేసినప్పటికీ, వారి సందేశం మాత్రం ఒకటేనని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ప్రతి మహిళ గొంతు విలువైనదే

"ప్రతి మహిళ చెప్పాల్సిన కథ ఉంటుంది. ప్రతి మహిళ గొంతు వినిపించాల్సిందే. ప్రతి జీవితం విలువైనదే. ప్రతి వ్యక్తిత్వానికి గౌరవం దక్కాలి" అని స్మృతి ఇరానీ తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.

సమాజం ఆశించే విధంగా మారేందుకు ప్రయత్నిస్తూ, చాలా మంది మహిళలు తమ అసలు వ్యక్తిత్వాన్ని మర్చిపోతారని ఆమె అన్నారు. నిజమైన వ్యక్తిగా నిలబడటానికి కూడా ఎంతో ధైర్యం అవసరమని వ్యాఖ్యానించారు.

'మిమ్మల్ని మీరు తక్కువగా అంచనా వేయొద్దు'

ఎవరైనా తమ సామర్థ్యంపై సందేహపడుతున్నా, ఇతరుల అంచనాలకు సరిపోవడానికి తమ వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చుకోవాలని భావిస్తున్నా, అలా చేయొద్దని స్మృతి ఇరానీ సూచించారు.

"మీ అభిప్రాయాన్ని ధైర్యంగా చెప్పండి. మీ జీవితంలోని గాయాలను దాచుకోవద్దు. మీ బలాన్ని గర్వంగా స్వీకరించండి. ప్రపంచానికి మరొకరి ప్రతిరూపం అవసరం లేదు. మీలాంటి వ్యక్తే అవసరం" అంటూ ఆమె మహిళలకు ప్రేరణనిచ్చారు.

'క్యోంకి సాస్ భీ కభీ బహు థీ'తో మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు

ఇటీవల స్మృతి ఇరానీ తన కెరీర్‌కు గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన 'క్యోంకి సాస్ భీ కభీ బహు థీ' సీరియల్‌లో తులసి విరాణి పాత్రను మరోసారి పోషించారు. 2000లో ప్రారంభమైన ఈ సీరియల్ భారతీయ టెలివిజన్ చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన కుటుంబ కథా ధారావాహికల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

సుమారు 25 ఏళ్ల తర్వాత, ఈ సీరియల్ కొత్త సీజన్ ఆగస్టు 2025లో ప్రసారమై, మరోసారి ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతోంది.

స్మృతి ఇరానీ చేసిన ఈ తాజా పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా మహిళలు తమపై విశ్వాసం కోల్పోకుండా, తమ ప్రత్యేకతను గౌరవించాలని ఇచ్చిన సందేశానికి నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Smriti IraniWomen EmpowermentTulsi ViraniBarbara PraviBollywood
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X