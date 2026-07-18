Vikram 1: స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ అద్భుతం.. విజయవంతంగా విక్రమ్-1 రాకెట్ ప్రయోగం!
Vikram 1: భారత ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించబడింది. స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ రూపొందించిన తొలి ఆర్బిటాల్ రాకెట్ 'విక్రమ్-1' శ్రీహరికోట నుండి విజయవంతంగా నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది.
Vikram 1: భారత ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగం సరికొత్త మైలురాయిని అధిగమించింది. ప్రముఖ స్పేస్టెక్ స్టార్టప్ ‘స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్’ పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన తొలి ఆర్బిటాల్ క్లాస్ రాకెట్ ‘విక్రమ్-1’ శనివారం విజయవంతంగా రోదసిలోకి దూసుకెళ్లింది. తిరుపతి జిల్లాలోని సతీశ్ ధవన్ అంతరిక్ష కేంద్రం (షార్) మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుండి మధ్యాహ్నం 12.05 గంటలకు ఈ చారిత్రాత్మక ప్రయోగం జరిగింది.
నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ రాకెట్ ఉదయం 11.30 గంటలకే ప్రయోగించాల్సి ఉంది. అయితే, చివరి నిమిషంలో ఇంధన ప్రక్రియలో చిన్న సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. లోపాన్ని వేగంగా సరిచేసిన అనంతరం, 35 నిమిషాల ఆలస్యంతో విక్రమ్-1 రాకెట్ గంభీరంగా నింగి వైపు పయనించింది.
భారత ప్రైవేట్ అంతరిక్ష సంస్థ ఆర్బిటాల్ ప్రయోగాల యుగంలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా స్కైరూట్ ఈ ప్రయోగానికి ‘మిషన్ ఆగమన్’ అని నామకరణం చేసింది. ఈ రాకెట్ పలు వినూత్న మరియు చారిత్రాత్మక పేలోడ్లను అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లింది:
ప్రధాని మోదీ చేతిరాత: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వహస్తాలతో ‘వందేమాతరం’ అని రాసిన ఒక ప్రత్యేక పోస్ట్కార్డును ఈ రాకెట్ ద్వారా రోదసిలోకి పంపారు.
శాస్త్రవేత్తల సూక్ష్మరూపాలు: కాస్మోస్ డైమండ్స్ సంస్థ రూపొందించిన ‘కాస్మిక్ బ్లూమ్’ ఆర్ట్వర్క్తో పాటు విక్రమ్-1 రాకెట్ సూక్ష్మ ప్రతిరూపాన్ని పంపారు. దీనిపై భారత రత్నాలు సర్ సీవీ రామన్, విక్రమ్ సారాభాయ్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాంల సూక్ష్మ చిత్రాలను అద్భుతంగా చెక్కారు.
శుభాకాంక్షల లేఖలు: ఇస్రో మాజీ ఛైర్మన్లు, శాస్త్రవేత్తలు, భారతీయ వ్యోమగాములు పంపిన డజన్ల కొద్దీ చేతిరాత పోస్ట్కార్డులను ఒక ప్రత్యేక పేలోడ్ బాక్స్లో భద్రపరిచి పంపించారు.
శాస్త్రీయ పేలోడ్లు: గ్రహాస్పేస్, కాస్మోసెర్వ్, డీక్యూబ్డ్ సంస్థలకు చెందిన టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ పేలోడ్లతో పాటు స్కైరూట్కు చెందిన ‘స్కోప్’ను విజయవంతంగా కక్ష్యలోకి చేర్చారు.
సుమారు ఏడు అంతస్తుల భవనం ఎత్తుతో, పూర్తిగా కార్బన్ కాంపోజిట్ నిర్మాణంతో ఈ రాకెట్ను నిర్మించారు. దేశీయంగానే అభివృద్ధి చేసిన అత్యంత ఆధునిక 3డీ ప్రింటెడ్ ఇంజిన్లు, ఘన ఇంధన బూస్టర్లతో ఇది పనిచేస్తుంది. 350 కిలోల వరకు బరువున్న చిన్న ఉపగ్రహాలను భూమికి 450 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ (LEO) లో ప్రవేశపెట్టే అద్భుత సామర్థ్యం విక్రమ్-1 సొంతం. ఈ ప్రయోగం ద్వారా సేకరించే ప్రొపల్షన్, నావిగేషన్, కంట్రోల్ వ్యవస్థల సమాచారంతో భవిష్యత్తులో వాణిజ్య ప్రయోగాలను మరింత ముమ్మరం చేయాలని స్కైరూట్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
2022లో 'విక్రమ్-ఎస్' ద్వారా దేశంలోనే తొలి ప్రైవేట్ సబ్ఆర్బిటాల్ రాకెట్ను పంపిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్.. ఇప్పుడు 'విక్రమ్-1'తో దేశపు తొలి ప్రైవేట్ ఆర్బిటాల్ ప్రయోగాన్ని విజయవంతం చేసి అంతరిక్ష చరిత్రలో సగర్వంగా నిలిచింది.