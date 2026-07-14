Home జాతీయంIndian Railways: ఇదేం పాడుబుద్ధి బాబోయ్.! రైళ్లలో రూ.104 కోట్ల బెడ్ రోల్స్ నొక్కేసిన ప్రయాణికులు..

Indian Railways: ఇదేం పాడుబుద్ధి బాబోయ్.! రైళ్లలో రూ.104 కోట్ల బెడ్ రోల్స్ నొక్కేసిన ప్రయాణికులు..

Indian Railways: రైలు ప్రయాణాల్లో రైల్వే శాఖ అందించే సౌకర్యాలను కొందరు ప్రయాణికులు పాడుబుద్ధితో దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు.

Ravi
By Ravi
Published on: 14 July 2026 9:22 AM IST
Indian Railways
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Indian Railways: ఇదేం పాడుబుద్ధి బాబోయ్.! రైళ్లలో రూ.104 కోట్ల బెడ్ రోల్స్ నొక్కేసిన ప్రయాణికులు..

Indian Railways: ఇదేం పాడుబుద్ధి బాబోయ్.! రైళ్లలో రూ.104 కోట్ల బెడ్ రోల్స్భారతీయ రైల్వేలో సుదూర ప్రయాణాలు చేసేవారికి ఏసీ కోచ్‌లు ఎంతో సౌకర్యాన్ని ఇస్తాయి. రాత్రి వేళ ప్రయాణంలో ఇబ్బంది లేకుండా రైల్వే సిబ్బంది ప్రతీ ప్రయాణికుడికి శుభ్రమైన బెడ్ షీట్లు, టవల్స్, దుప్పట్లను అందిస్తారు. అయితే కొందరు ప్రయాణికులు వీటిని కేవలం వాడుకోవడానికి మాత్రమే ఇచ్చారనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు. తాము ప్రయాణించే కోచ్‌లలో లభించే ఈ బెడ్ రోల్ సామాగ్రిని రైలు దిగే సమయంలో ఎవరికీ తెలియకుండా బ్యాగుల్లో సర్దేసుకుని పట్టుకెళ్లిపోతున్నారు. ఇలాంటి పాడుబుద్ధి వల్ల తోటి ప్రయాణికులకు తదుపరి ప్రయాణాల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

ఇటీవల ఒక ఆర్టీఐ దరఖాస్తు ద్వారా భారతీయ రైల్వేలో జరుగుతున్న ఒక షాకింగ్ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. రైలు ఏసీ కోచ్‌లలో ప్రయాణించే కొందరు వ్యక్తులు పెద్ద ఎత్తున రైల్వే సామాగ్రిని దొంగిలిస్తున్నట్లు అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి. 2022 జనవరి నెల నుంచి మొదలుకుని 2026 మే వరకు జరిగిన తనిఖీలలో ఏకంగా 1.27 కోట్ల వస్తువులు రైళ్ల నుంచి మాయమైనట్లు తేలింది. ప్రభుత్వ ఆస్తులను ఇలా యథేచ్ఛగా దొంగిలించడం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. రైళ్లలో ప్రయాణికులు దొంగిలించిన ఈ బెడ్ రోల్ వస్తువుల మొత్తం విలువ తెలిస్తే ఎవరైనా సరే షాక్ అవ్వాల్సిందే. ఆయా డివిజన్ల నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం ఈ చోరీకి గురైన వస్తువుల విలువ దాదాపు రూ.104 కోట్లు ఉంటుందని తేలింది. దేశంలోని మొత్తం 69 రైల్వే డివిజన్లలో కేవలం 54 డివిజన్ల నుంచి వచ్చిన డేటా ఆధారంగానే ఈ భారీ మొత్తం వెల్లడైంది. టికెట్ కొనుక్కుని ప్రయాణించే ప్రయాణికులే ఇలాంటి దొంగతనాలకు పాల్పడటం రైల్వే అధికారులను సైతం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.

ప్రయాణికులు దొంగిలించిన వస్తువుల జాబితాలో ముఖం తుడుచుకునే ఫేస్ టవల్స్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నాయి. లెక్కల ప్రకారం దాదాపు 46.54 లక్షల ఫేస్ టవల్స్ మాయమవ్వగా, వాటితో పాటు 41.13 లక్షల బెడ్ షీట్లు కూడా చోరీకి గురయ్యాయి. ఇవే కాకుండా 23.59 లక్షల పిల్లో కవర్లు, 12.95 లక్షల దుప్పట్లను కూడా ప్రయాణికులు వదలకుండా నొక్కేశారు. చిన్న వస్తువే కదా అని ప్రయాణికులు చేసే ఈ తప్పుల వల్ల రైల్వే శాఖ ప్రతి ఏటా కోట్ల రూపాయల అదనపు భారాన్ని మోయాల్సి వస్తోంది. రైల్వే ఆస్తులు అనేవి ప్రజా ఆస్తులు, వాటిని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత దేశంలోని ప్రతి ఒక్క పౌరుడిపైనా ఉంది. కేవలం తమ స్వార్థం కోసం, ఇంటి అవసరాల కోసం ప్రభుత్వ వస్తువులను దొంగిలించడం చట్టరీత్యా కఠినమైన నేరం. ఇలాంటి పాడుబుద్ధి ఉన్న ప్రయాణికులను గుర్తించి వారిపై కఠిన చట్టాల ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు కోరుతున్నారు. ప్రయాణికులలో నైతిక విలువలు, సామాజిక బాధ్యత పెరిగినప్పుడే మన దేశంలో ఇలాంటి వ్యవస్థీకృత నష్టాలను, దొంగతనాలను అరికట్టడం పూర్తిగా సాధ్యమవుతుంది.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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