Puri Jagannath Rath Yatra: పూరీ జగన్నాథ రథయాత్రలో అపశ్రుతి.. తొక్కిసలాటలో ఒకరు మృతి!
Puri Jagannath Rath Yatra: ఒడిశాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం పూరీ జగన్నాథ రథయాత్రలో ఘోర అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది.
Puri Jagannath Rath Yatra: ఒడిశాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన పూరీ జగన్నాథ రథయాత్రలో ఘోర అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది. అత్యంత వైభవంగా సాగుతున్న స్వామివారి రథోత్సవంలో ఒక్కసారిగా విషాదం అలుముకుంది. రథయాత్రను కళ్లారా వీక్షించేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి భారీగా భక్తులు తరలిరావడంతో పూరీ క్షేత్రంలో విపరీతమైన రద్దీ ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట (Stampede) జరిగింది.
ఈ దురదృష్టకర ఘటనలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, 100 మందికి పైగా భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు, స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు క్షతగాత్రులను అత్యవసర వాహనాల్లో స్థానిక ఆస్పత్రులకు తరలించారు. ప్రస్తుతం వారికి వైద్యులు అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ తొక్కిసలాటలో మృతిచెందిన భక్తుడిని ఒడిశాలోని కటక్కు చెందిన అనిల్ దాస్గా పోలీసులు గుర్తించారు. పవిత్రమైన రథయాత్రలో పాల్గొనేందుకు వచ్చి ఇలా ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆయన కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న ఉన్నతాధికారులు, భారీ పోలీసు బందోబస్తు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భక్తులు ఆందోళన చెందవద్దని, శాంతిభద్రతలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు. రద్దీని నియంత్రిస్తూ రథయాత్ర సజావుగా సాగేలా అదనపు బలగాలను రంగంలోకి దించారు.