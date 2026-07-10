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PM Modi: న్యూజిలాండ్‌లో ప్రధాని మోదీ చారిత్రాత్మక పర్యటన.. స్వాగతం పలికిన పీఎం క్రిస్టోఫర్ లక్సన్!

PM Modi: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మూడు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా చారిత్రాత్మక మైలురాయిని అందుకున్నారు.

Arun Chilukuri
Published on: 10 July 2026 3:26 PM IST
PM Modi
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PM Modi: న్యూజిలాండ్‌లో ప్రధాని మోదీ చారిత్రాత్మక పర్యటన.. స్వాగతం పలికిన పీఎం క్రిస్టోఫర్ లక్సన్!

PM Modi: భారత దౌత్య చరిత్రలో ఒక సరికొత్త మైలురాయి నమోదైంది. భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మూడు దేశాల అధికారిక విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా చివరి దశలో న్యూజిలాండ్‌ కు చేరుకున్నారు. శుక్రవారం (జూలై 10) ఆయన ఆ దేశ ప్రముఖ నగరం ఆక్లాండ్ లో అడుగుపెట్టారు. స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఒక భారత ప్రధాని న్యూజిలాండ్‌లో పర్యటించడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి కావడం విశేషం. ఈ చారిత్రాత్మక సందర్భంలో న్యూజిలాండ్ ప్రధాన మంత్రి క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ స్వయంగా విమానాశ్రయానికి విచ్చేసి, ప్రధాని మోదీని ఆలింగనం చేసుకుని అత్యంత ఆత్మీయంగా, ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ ప్రత్యేక ఆహ్వానం మేరకు నరేంద్ర మోదీ ఈ అధికారిక పర్యటనను చేపట్టారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఇరు దేశాల ప్రధానులు అత్యున్నత స్థాయి కీలక ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, సాంకేతికత, అంతరిక్షం, రక్షణ రంగం మరియు పరస్పర సహకారాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయికి పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా ఈ శిఖరాగ్ర చర్చలు సాగనున్నాయి.

ద్వైపాక్షిక సమావేశాలతో పాటు, ఆక్లాండ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పలు అధికారిక కార్యక్రమాల్లో, వ్యాపారవేత్తల సదస్సులో ప్రధాని మోదీ పాల్గొననున్నారు. అలాగే అక్కడ నివసిస్తున్న భారతీయ సమాజం తోనూ ఆయన భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ చారిత్రాత్మక పర్యటన ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలలో ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుందని, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో వ్యూహాత్మక బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని అంతర్జాతీయ రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.


Narendra ModiNew ZealandAucklandPM Christopher Luxon
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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