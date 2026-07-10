PM Modi: న్యూజిలాండ్లో ప్రధాని మోదీ చారిత్రాత్మక పర్యటన.. స్వాగతం పలికిన పీఎం క్రిస్టోఫర్ లక్సన్!
PM Modi: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మూడు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా చారిత్రాత్మక మైలురాయిని అందుకున్నారు.
PM Modi: భారత దౌత్య చరిత్రలో ఒక సరికొత్త మైలురాయి నమోదైంది. భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మూడు దేశాల అధికారిక విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా చివరి దశలో న్యూజిలాండ్ కు చేరుకున్నారు. శుక్రవారం (జూలై 10) ఆయన ఆ దేశ ప్రముఖ నగరం ఆక్లాండ్ లో అడుగుపెట్టారు. స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఒక భారత ప్రధాని న్యూజిలాండ్లో పర్యటించడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి కావడం విశేషం. ఈ చారిత్రాత్మక సందర్భంలో న్యూజిలాండ్ ప్రధాన మంత్రి క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ స్వయంగా విమానాశ్రయానికి విచ్చేసి, ప్రధాని మోదీని ఆలింగనం చేసుకుని అత్యంత ఆత్మీయంగా, ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.
న్యూజిలాండ్ ప్రధాని క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ ప్రత్యేక ఆహ్వానం మేరకు నరేంద్ర మోదీ ఈ అధికారిక పర్యటనను చేపట్టారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఇరు దేశాల ప్రధానులు అత్యున్నత స్థాయి కీలక ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, సాంకేతికత, అంతరిక్షం, రక్షణ రంగం మరియు పరస్పర సహకారాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయికి పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా ఈ శిఖరాగ్ర చర్చలు సాగనున్నాయి.
ద్వైపాక్షిక సమావేశాలతో పాటు, ఆక్లాండ్లో ఏర్పాటు చేసిన పలు అధికారిక కార్యక్రమాల్లో, వ్యాపారవేత్తల సదస్సులో ప్రధాని మోదీ పాల్గొననున్నారు. అలాగే అక్కడ నివసిస్తున్న భారతీయ సమాజం తోనూ ఆయన భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ చారిత్రాత్మక పర్యటన ఇరు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలలో ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుందని, ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో వ్యూహాత్మక బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని అంతర్జాతీయ రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.