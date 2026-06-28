PM Modi: ప్రధాని మోదీకి మరో అంతర్జాతీయ పురస్కారం.. ‘గార్డియన్ ఆఫ్ ది బ్లూ హారిజన్’ అవార్డు ప్రదానం!
PM Modi: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి మరో అరుదైన అంతర్జాతీయ గౌరవం దక్కింది.
PM Modi: భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరో అరుదైన గౌరవ పురస్కారం లభించింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, పచ్చదనం పెంపొందించడం, మరియు సుస్థిర అభివృద్ధి సాధించడంలో ప్రపంచ దేశాలకు దిక్సూచిగా నిలుస్తూ నాయకత్వం వహిస్తున్నందుకుగానూ సీషెల్స్ (Seychelles) దేశం తమ అత్యున్నత పురస్కారమైన ‘గార్డియన్ ఆఫ్ ది బ్లూ హారిజన్’ (Guardian of the Blue Horizon) అవార్డుతో ప్రధాని మోదీని సత్కరించింది. సీషెల్స్ దేశ అధ్యక్షుడు ప్యాట్రిక్ హెర్మినీ ఈ ప్రతిష్టాత్మక అవార్డును ప్రధానికి అందజేశారు.
ఈ అరుదైన గౌరవంపై ప్రధాని మోదీ స్పందిస్తూ సీషెల్స్ దేశానికి, అక్కడి ప్రజలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు నిరంతరం దోహదం చేస్తోన్న భారత ప్రజలందరికీ ఈ అవార్డును అంకితం చేస్తున్నట్లు ఆయన ఎక్స్ (ట్విటర్) వేదికగా వెల్లడించారు. "ఈ అవార్డును అత్యంత గౌరవంగా స్వీకరిస్తున్నా. వాతావరణ మార్పులతో సతమతమవుతూనే, ప్రకృతి రక్షణకు పాటుపడుతున్న ప్రపంచవ్యాప్త దేశాల ప్రజలందరికీ ఇది చెందుతుంది. మన భూగోళాన్ని మరింత పచ్చగా, సుస్థిరంగా మార్చేందుకు భారత్ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంది. అయితే ఈ లక్ష్యం సాకారం కావాలంటే అన్ని దేశాలూ ఏకమై ముందుకు రావాలి" అని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.
అంతర్జాతీయ అవార్డుల పరంపర:
పర్యావరణ, ఆర్థిక రంగాల్లో ప్రధాని మోదీ సేవలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు రావడం ఇదే తొలిసారి కాదు. గతంలోనూ ఆయనను పలు అత్యున్నత పురస్కారాలు వరించాయి:
మే 2026: ఆహార భద్రత, వ్యవసాయ సంస్కరణలు, సుస్థిర అభివృద్ధి రంగాల్లో చేసిన కృషికి గానూ ప్రపంచ వ్యవసాయ, ఆహార సంస్థ (FAO) నుండి ప్రతిష్టాత్మక ‘అగ్రికోలా మెడల్’ అందుకున్నారు.
2018: సుస్థిర ఆర్థికాభివృద్ధి, ప్రపంచ సహకారం, సమ్మిళిత అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించినందుకు ‘సియోల్ శాంతి బహుమతి’ లభించింది.
2018: పర్యావరణ రంగంలో తీసుకున్న విప్లవాత్మక నిర్ణయాలకు గానూ ఐక్యరాజ్యసమితి (UN) అత్యున్నత పురస్కారమైన ‘ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్’ అవార్డుతో సత్కరించింది.
తాజాగా సీషెల్స్ దేశ అత్యున్నత పురస్కారం కూడా లభించడంతో ప్రధాని మోదీ గ్లోబల్ లీడర్షిప్కు అంతర్జాతీయ వేదికలపై మరోసారి బలం చేకూరినట్లయింది.