PM Modi: నేటి నుంచే పీఎం మోడీ విదేశీ పర్యటన.. ఆరు రోజులు, మూడు కీలక దేశాలు!
PM Modi: నేటి నుంచి ఆరు రోజుల పాటు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విదేశాల్లో పర్యటించనున్నారు.
PM Modi: నేటి నుంచి ఆరు రోజుల పాటు విదేశాల్లో ప్రధాని నరేంధ్ర మోడీ పర్యటించనున్నారు. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంతంలోని మూడు కీలక దేశాలైన ఇండోనేషియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లలో ప్రతిష్టాత్మక పర్యటనను ప్రారంభించనున్నారు. దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడం, వాణిజ్యం, రక్షణ, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా పర్యటన సాగనుంది.
మొదటగా ఇండోనేషియా చేరుకుని, ఆ దేశ అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటోతో కీలక ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపనున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని సమీక్షించడంతో పాటు, జకార్తాలో భారతీయ సమాజంతో ప్రధాని మోడీ భేటీ కానున్నారు.
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