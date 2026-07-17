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Hydrogen Train : భారతదేశంలో సరికొత్త విప్లవం.. నేడు పట్టాలెక్కనున్న హైడ్రోజన్ రైలు

Namo Green Rail : భారతదేశపు మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ రైలు 'నమో గ్రీన్ రైల్' హర్యానాలో పట్టాలెక్కబోతోంది.

CR Reddy
Published on: 17 July 2026 7:41 AM IST
Hydrogen Train
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Hydrogen Train

Hydrogen Train : భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో సరికొత్త మైలురాయి ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. దేశంలోనే మొట్టమొదటి పర్యావరణ అనుకూల హైడ్రోజన్ రైలు నమో గ్రీన్ రైల్ పట్టాలెక్కేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం ఈ సరికొత్త రైలును జెండా ఊపి ప్రారంభించనున్నారు. ఈ రైలు హర్యానాలోని జీండ్, సోనిపట్ రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య నడవనుంది. ఈ సాంకేతికత అందుబాటులోకి రావడంతో అమెరికా, జర్మనీ, చైనా వంటి అగ్ర దేశాల సరసన భారతదేశం సగర్వంగా నిలిచింది. పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని పూర్తిగా అరికడుతూ గ్రీన్ ఎనర్జీ దిశగా భారత రైల్వే వేసిన అతిపెద్ద అడుగుగా దీనిని అభివర్ణిస్తున్నారు.

ఈ ప్రత్యేక రైలు నడవడానికి ఎటువంటి డీజిల్ లేదా విద్యుత్ లైన్ల అవసరం లేదు. రైలులో అమర్చిన ప్రత్యేక హై-ప్రెజర్ సిలిండర్లలో హైడ్రోజన్ గ్యాస్‌ను సురక్షితంగా నిల్వ చేస్తారు. ఈ హైడ్రోజన్‌ను ఆక్సిజన్‌తో కలిపి ఫ్యూయల్ సెల్‎లో రసాయన చర్య జరుపుతారు. ఈ ప్రక్రియ వల్ల భారీ ఎత్తున విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఈ కరెంట్‌ను రైలు కింద ఉండే మోటార్లకు పంపడం ద్వారా రైలు వేగంగా ముందుకు కదులుతుంది. ఈ మొత్తం రసాయన చర్యలో కాలుష్యకారక పొగకు బదులు కేవలం స్వచ్ఛమైన నీటి ఆవిరి మాత్రమే బయటకు వస్తుంది. అదనపు విద్యుత్ నిల్వ కోసం ఇందులో అత్యాధునిక లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలను కూడా వాడారు.

భారతదేశం స్వదేశీ సాంకేతికతతో తయారు చేసిన ఈ హైడ్రోజన్ రైలు సామర్థ్యం ఇతర దేశాల రైళ్ల కంటే ఎంతో మెరుగ్గా ఉండడం విశేషం. విదేశాల్లో నడిచే హైడ్రోజన్ రైళ్ల ఇంజన్ సామర్థ్యం సాధారణంగా 500 నుంచి 600 హార్స్ పవర్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ భారతీయ ఇంజనీర్లు ఈ సవాలును స్వీకరించి, ఏకంగా 1200 హార్స్ పవర్ కలిగిన అత్యంత శక్తివంతమైన హైడ్రోజన్ ఇంజన్‌ను తయారు చేశారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సామర్థ్యం కలిగిన హైడ్రోజన్ రైలుగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది. ఈ రైలుకు ముందు, వెనుక రెండు పవర్ కార్లు అమర్చారు, ఇవి కలిసి 3200 హార్స్ పవర్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

ఈ రైలు ఇంధనం కోసం హర్యానాలోని జీండ్‌లోనే ప్రత్యేకంగా 1 మెగావాట్ సామర్థ్యం కలిగిన గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంట్‌ను ప్రభుత్వం నిర్మించింది. ఈ ప్లాంట్ నీటి ద్వారా స్వచ్ఛమైన గ్రీన్ హైడ్రోజన్‌ను తయారు చేస్తుంది. ఇక్కడ సుమారు 3000 కిలోల హైడ్రోజన్‌ను దాచే సౌకర్యం ఉంది. రైలు ప్రయాణించేటప్పుడు తన వెంట 27 సిలిండర్లలో 440 కిలోల గ్యాస్‌ను తీసుకెళ్తుంది. దీనితో ఒక్కసారి సిలిండర్లు నింపితే ఏకంగా 250 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చు. హైడ్రోజన్ చాలా త్వరగా మండే స్వభావం కలది కావడంతో, రైలులో ఎక్కడైనా గ్యాస్ లీక్ అయితే వెంటనే గుర్తించడానికి అధునాతన లీక్ డిటెక్టర్లను ఏర్పాటు చేశారు.

ఈ సరికొత్త హైడ్రోజన్ రైలులో 8 కోచ్‌లు ఉండగా, సుమారు 2600 మంది ప్రయాణికులు కూర్చొని, నిలబడి ప్రయాణించే వీలుంది. జీండ్, సోనిపట్ మధ్య ఉన్న 90 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఈ రైలు కేవలం రెండు గంటల్లో చేరుకుంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ రైలు వేగాన్ని గంటకు 75 కిలోమీటర్లుగా నిర్ణయించారు. అయితే భవిష్యత్తులో ఈ సాంకేతికతను దేశంలోని ప్రముఖ పర్యాటక, కొండ ప్రాంతాలలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. హైడ్రోజన్ ఫర్ హెరిటేజ్ ప్రాజెక్ట్ కింద కల్కా-శిమ్లా, మాథేరాన్ హిల్స్, డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే వంటి అందమైన పర్యాటక రూట్లలో కాలుష్యానికి తావు లేకుండా ఈ టాయ్ రైళ్లను నడపడానికి భారత రైల్వే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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