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ఢిల్లీ ప్రెస్‌మీట్‌లో సంజయ్ రౌత్ సంచలనం.. నా మాటలను 'బీప్' చేయొద్దంటూ జర్నలిస్టులకు రిక్వెస్ట్!

Sanjay Raut: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరోసారి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గానికి పెద్ద షాక్ తగిలేలా కనిపిస్తోంది.

Arun Chilukuri
Published on: 17 Jun 2026 2:37 PM IST
sanjay raut
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ఢిల్లీ ప్రెస్‌మీట్‌లో సంజయ్ రౌత్ సంచలనం.. నా మాటలను 'బీప్' చేయొద్దంటూ జర్నలిస్టులకు రిక్వెస్ట్!

Sanjay Raut: మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన (యూబీటీ) మరోసారి తీవ్ర రాజకీయ సంక్షోభంలో మునిగిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది. పార్టీకి చెందిన పలువురు లోక్‌సభ ఎంపీలు ప్రస్తుత సీఎం ఏక్‌నాథ్‌ శిందే నేతృత్వంలోని అసలైన శివసేనలో చేరనున్నారనే వార్తలు దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని దిల్లీలో శివసేన (యూబీటీ) ఫైర్ బ్రాండ్ నేత, ఎంపీ సంజయ్‌ రౌత్‌ అత్యవసర మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. అయితే, పార్టీకి ఉన్న 9 మంది ఎంపీల్లో ఈ సమావేశానికి కేవలం ముగ్గురు ఎంపీలు మాత్రమే హాజరు కావడం రాజకీయ వర్గాల్లో అనుమానాలను మరింత బలపరిచింది.

మీడియా సమావేశంలో సంజయ్ రౌత్ అత్యంత ఆవేశంతో, తీవ్ర పదజాలంతో విపక్షాలపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన జర్నలిస్టులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. తాను మాట్లాడే వాడివేడి వ్యాఖ్యలను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ 'బీప్' (సెన్సార్) చేయవద్దని, తన ఆవేదనను అలాగే టెలికాస్ట్ చేయాలని సూచించడం గమనార్హం.

"పార్టీ గుర్తుపై గెలిచిన ద్రోహులు ఎవరైనా సరే వెళ్లిపోవచ్చు. అలాంటి అసమ్మతివాదులు మొదట తమ పదవులకు రాజీనామా చేయాలి. పార్టీ టికెట్‌పై గెలిచి ప్రజాతీర్పును మోసగించే హక్కు ఎవరికీ లేదు" అని సంజయ్ రౌత్ ధ్వజమెత్తారు. కొందరు ఎంపీలను తమవైపు తిప్పుకునేందుకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 50 కోట్ల భారీ ఆఫర్ ఇస్తున్నట్లు తమకు సమాచారం ఉందని ఆరోపించారు. అయితే, పార్టీలో చీలిక వస్తోందనే విషయంపై తమకు అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం లేదని, కేవలం మీడియాలో వస్తున్న వార్తల ద్వారానే ఈ విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని చెప్పారు. ఈ వ్యవహారంపై శివసేన (యూబీటీ) ఇప్పటికే చట్టపరమైన చర్యలను ప్రారంభించిందని రౌత్ స్పష్టం చేశారు.

ఇటీవలే పశ్చిమ బెంగాల్‌లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC)లో కూడా ఇలాంటి చీలికలు వచ్చాయని సంజయ్ రౌత్ గుర్తు చేశారు. రాజకీయాల్లో ఇలాంటి ఫిరాయింపులు, చీలికలు ప్రోత్సహిస్తే ఇక ఎన్నికలు నిర్వహించి, పోటీ చేయడంలో అర్థమే లేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత 2022లో ఏక్‌నాథ్ షిండే నేతృత్వంలో జరిగిన తిరుగుబాటు తరహాలోనే, ఇప్పుడు కూడా మరోసారి కుట్రలు జరిగితే మహారాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకోరని, తగిన బుద్ధి చెబుతారని హెచ్చరించారు.

గత 2022లో శివసేన పార్టీ అడ్డంగా రెండుగా చీలిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పట్లో మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీల మద్దతుతో పార్టీ పేరు, అసలైన 'విల్లు-అంబు' గుర్తు ఏక్‌నాథ్‌ శిందే వర్గానికి దక్కాయి. దాంతో ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని పార్టీ పేరు శివసేన (యూబీటీ)గా మారింది. ప్రస్తుతం లోక్‌సభలో శివసేన (యూబీటీ)కి మొత్తం తొమ్మిది మంది (9) ఎంపీల బలం ఉండగా, వారిలో ఏడుగురు ఎంపీలు చేజారిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

MaharashtraSanjay RautUddhav Thackeray
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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