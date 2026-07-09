Leptospirosis Risk: జ్వరం వస్తే నిర్లక్ష్యం వద్దు.. లెప్టోస్పిరోసిస్పై బీఎంసీ కీలక హెచ్చరిక
Leptospirosis Risk: ముంబైలో భారీ వర్షాల మధ్య లెప్టోస్పిరోసిస్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. వరద నీటిలో నడిచేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని బీఎంసీ సూచించింది.
Leptospirosis Risk: మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన నీటిమునక పరిస్థితుల మధ్య ప్రమాదకరమైన లెప్టోస్పిరోసిస్ వ్యాధి వ్యాప్తిపై బృహన్ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అత్యవసర హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా వరద నీటిలో కలిసే ఎలుకలు, కుక్కలు, పశువుల మూత్రం ద్వారా ఈ బ్యాక్టీరియా వ్యాపిస్తుందని, ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
వర్షాకాలంలో మురుగు నీరు, చెత్త, జంతువుల వ్యర్థాలు వరద నీటిలో కలవడంతో లెప్టోస్పైరా అనే బ్యాక్టీరియా వేగంగా వ్యాపించే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. చర్మంపై గాయాలు, గీతలు లేదా కళ్లూ, ముక్కు, నోటి వంటి భాగాల ద్వారా ఈ బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉంటుంది.
ముంబైలో ఎందుకు పెరుగుతోంది?
భారత వాతావరణ శాఖ ముంబైకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయడంతో పాటు మరిన్ని వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. దీంతో వరద నీటిలో నడిచే వారు, నీటిమునిగిన ప్రాంతాల్లో పనిచేసే సిబ్బంది, నిర్మాణ కార్మికులు, డెలివరీ ఉద్యోగులు, మున్సిపల్ కార్మికులు, సహాయక బృందాలకు వ్యాధి సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని బీఎంసీ తెలిపింది.
గత గణాంకాలు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. 2022లో ముంబైలో సుమారు 286 కేసులు, 2023 తొలి ఐదు నెలల్లో 335కు పైగా కేసులు, 2024 తొలి అర్ధభాగంలో దాదాపు 140 కేసులు నమోదయ్యాయి.
వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి?
లెప్టోస్పిరోసిస్ ప్రారంభ లక్షణాలు సాధారణ వైరల్ జ్వరం లాగానే కనిపిస్తాయి. అందుకే చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేస్తారని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
ప్రధాన లక్షణాలు:
అధిక జ్వరం
తీవ్రమైన తలనొప్పి
చలి వేయడం
కండరాలు, శరీర నొప్పులు
తీవ్రమైన అలసట
వికారం, వాంతులు
కళ్ల ఎర్రబడటం
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
చికిత్స ఆలస్యం అయితే ప్రమాదమే
చాలా సందర్భాల్లో ఈ వ్యాధిని డెంగీ, మలేరియా, చికున్గున్యా లేదా వైరల్ ఫీవర్గా భావించి స్వయంగా మందులు వేసుకునే వారు ఉంటారు. దీంతో సరైన చికిత్స ఆలస్యమై పరిస్థితి విషమించే ప్రమాదం ఉంటుంది.
చికిత్స లేకపోతే బ్యాక్టీరియా శరీరంలోని ముఖ్య అవయవాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. దీనివల్ల:
మూత్రపిండాల వైఫల్యం
కాలేయ వాపు (కామెర్లు)
మెనింజైటిస్
ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు
అంతర్గత రక్తస్రావం
బహుళ అవయవాల వైఫల్యం
ప్రాణాపాయం
వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.
బీఎంసీ సూచించిన జాగ్రత్తలు
ప్రజలు ఈ సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని బీఎంసీ కోరుతోంది.
సాధ్యమైనంత వరకు వరద నీటిలో నడవకండి.
నీటిమునిగిన ప్రాంతాల్లో వాటర్ప్రూఫ్ బూట్లు లేదా మూసివేసిన చెప్పులు ధరించండి.
శరీరంపై గాయాలు ఉంటే వాటిని వాటర్ప్రూఫ్ బ్యాండేజ్తో కప్పండి.
బయట నుంచి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే చేతులు, కాళ్లు, శరీరాన్ని సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
తడిసిన బట్టలను వెంటనే మార్చుకోవాలి.
శుభ్రమైన తాగునీటినే వినియోగించాలి.
డాక్టర్ సలహా లేకుండా మందులు వాడకూడదు.
ఎప్పుడు ఆస్పత్రికి వెళ్లాలి?
వరద నీటిలో నడిచిన తర్వాత జ్వరం వచ్చినా, 24 నుంచి 48 గంటలకుపైగా జ్వరం తగ్గకపోయినా, కళ్లు పసుపు రంగులోకి మారినా, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, మూత్రం తగ్గడం లేదా తీవ్రమైన శరీర నొప్పులు ఉంటే వెంటనే సమీప ప్రభుత్వ లేదా మున్సిపల్ ఆస్పత్రిలో వైద్యులను సంప్రదించాలని బీఎంసీ సూచించింది.