Truck Collision : జార్ఖండ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఏడుగురు మృతి..!
Truck Collision : జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని రామ్గఢ్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి వేళ అత్యంత భయంకరమైన రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. వేగంగా వెళ్తున్న ఒక ప్యాసింజర్ వాహనాన్ని
Truck Collision : జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని రామ్గఢ్ జిల్లాలో అర్ధరాత్రి వేళ అత్యంత భయంకరమైన రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. వేగంగా వెళ్తున్న ఒక ప్యాసింజర్ వాహనాన్ని ఎదురుగా వచ్చిన లారీ అత్యంత బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఏడుగురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ప్రమాదంలో మరో వ్యక్తి తీవ్ర గాయాలతో మృత్యువుతో పోరాడుతున్నాడు. ప్రమాదం జరిగిన వేగానికి వాహనం పూర్తిగా నలిగిపోయి గుర్తుపట్టలేకుండా మారింది.
అర్ధరాత్రి వేళ రహదారిపై బీభత్సం
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రామ్గఢ్-బొకారో జాతీయ రహదారిపై గురువారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రహదారిపై వాహనాలు తక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఒక వాహనం తన మార్గంలో వెళ్తుండగా, ఎదురుగా అతివేగంతో దూసుకొచ్చిన లారీ నియంత్రణ కోల్పోయి సదరు వాహనాన్ని ముఖాముఖి ఢీకొట్టింది. నిశ్శబ్దంగా ఉన్న ఆ ప్రాంతం ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దంతో ఉలిక్కిపడింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు , ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న ఇతర వాహనదారులు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కోసం పరుగులు తీశారు.
అక్కడికక్కడే ఏడుగురు మృతి.. ఒకరి పరిస్థితి విషమం
ఢీకొట్టిన వేగం ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే, వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో ఏడుగురు వ్యక్తులు తీవ్ర రక్తస్రావమై అక్కడికక్కడే కన్నుమూశారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రామ్గఢ్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, వాహనంలో ఇరుక్కుపోయిన మృతదేహాలను, క్షతగాత్రుడిని బయటకు తీశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఒకే ఒక్క వ్యక్తిని అత్యవసరంగా రామ్గఢ్ సదర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆ వ్యక్తి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని, వైద్యులు అతడిని కాపాడటానికి శ్రమిస్తున్నారని సమాచారం.
రంగంలోకి పోలీసులు.. దర్యాప్తు ప్రారంభం
ఈ ఘోర ప్రమాదం తర్వాత జాతీయ రహదారిపై కాసేపు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పోలీసులు క్రేన్ల సహాయంతో నుజ్జునుజ్జైన వాహనాన్ని రోడ్డు పక్కకు తొలగించి ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించారు. లారీ డ్రైవర్ అతివేగం , నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్ వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందా, లేక అర్ధరాత్రి వేళ నిద్రమత్తులోకి జారుకోవడం వల్ల ఈ దారుణం జరిగిందా అనే కోణంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతుల వివరాలను సేకరించి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.