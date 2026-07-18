Home జాతీయంJantar Mantar Protest: సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ తరలింపుతో ఉద్యమం ఆగదు.. నిరవధిక దీక్షకు దిగిన అభిజీత్ దీప్కే!

Jantar Mantar Protest: సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ తరలింపుతో ఉద్యమం ఆగదు.. నిరవధిక దీక్షకు దిగిన అభిజీత్ దీప్కే!

Jantar Mantar Protest: పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ జంతర్‌మంతర్ వద్ద నిరసనలు ఆగవని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు.

Arun Chilukuri
Published on: 18 July 2026 12:03 PM IST
Jantar Mantar Protest
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Jantar Mantar Protest: సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ తరలింపుతో ఉద్యమం ఆగదు.. నిరవధిక దీక్షకు దిగిన అభిజీత్ దీప్కే!

Jantar Mantar Protest: దిల్లీ జంతర్‌మంతర్ వద్ద గత 21 రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న ప్రముఖ పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ను పోలీసులు బలవంతంగా ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, ఈ నిరసనల పర్వం ఆగే ప్రసక్తే లేదని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు. వాంగ్‌చుక్ అరెస్ట్/తరలింపు నేపథ్యంలో ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు అభిజీత్ దీప్కే స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ఇక నుంచి తాను నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేపట్టబోతున్నట్లు ఆయన శనివారం ప్రకటించారు.

ఈ సందర్భంగా అభిజీత్ దీప్కే మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. "ఈ రోజు నుంచే నేను నిరవధిక దీక్షను ప్రారంభిస్తున్నాను. సోనమ్ వాంగ్‌చుక్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించినంత మాత్రాన ఈ పర్యావరణ ఉద్యమం ఆగిపోదు. మద్దతుదారులు, నిరసనకారులు ఎవరూ అధైర్యపడొద్దు, వెనకడుగు వేయవద్దు" అని పిలుపునిచ్చారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పర్యావరణ ప్రేమికులు, ఉద్యమకారులు ప్రతి ఒక్కరూ దిల్లీలోని జంతర్‌మంతర్‌కు తరలిరావాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం జులై 20న జరగాల్సిన భారీ పాదయాత్రను ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా కొనసాగించి తీరుతామని అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు.

Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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