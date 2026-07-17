India's First Hydrogen Train: భారత రైల్వేలో నూతన శకం.. పట్టాలెక్కిన దేశపు తొలి హైడ్రోజన్ రైలు!
India's First Hydrogen Train: భారత రైల్వే చరిత్రలో సరికొత్త మైలురాయి. దేశంలోనే తొలి పర్యావరణహిత హైడ్రోజన్ రైలును హరియాణాలోని జింద్లో ప్రారంభించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.
India's First Hydrogen Train: భారత రైల్వే రంగాన్ని పర్యావరణహితంగా మార్చే దిశగా ఒక చారిత్రాత్మక ముందడుగు పడింది. దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఇంధనంతో నడిచే సరికొత్త రైలు (Hydrogen Train) అధికారికంగా పట్టాలెక్కింది. హరియాణాలోని జింద్ రైల్వే స్టేషన్లో శుక్రవారం జరిగిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ హైడ్రోజన్ రైలును జెండా ఊపి ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ లాంచ్తో ప్రపంచంలో హైడ్రోజన్ రైళ్లను నడుపుతున్న అతికొద్ది దేశాల సరసన భారతదేశం చేరింది.
ఈ అత్యాధునిక హైడ్రోజన్ రైలు ఉత్తర రైల్వే పరిధిలో సేవలు అందించనుంది. హరియాణాలోని జింద్ - సోనిపత్ సెక్షన్ మధ్య ఈ రైలు ప్రయాణిస్తుంది. మొత్తం 89 కిలోమీటర్ల మేర ఈ రైలు ప్రయాణించనుంది. జింద్ నుండి సోనిపత్ వెళ్లే మార్గంలో మధ్యలో 12 కీలక స్టేషన్లలో ఈ రైలు ఆగుతుంది. ప్రయాణికుల రద్దీని తట్టుకునేలా ఈ రైలును ప్రత్యేకంగా 10 కోచ్ల కాన్ఫిగరేషన్తో రూపొందించారు.
సాధారణ డీజిల్ రైళ్లతో పోలిస్తే ఈ హైడ్రోజన్ రైలు పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ రైలులో ఉండే హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ ద్వారా విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసి రైలును ముందుకు నడిపిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో కార్బన్ ఉద్గారాలకు బదులుగా కేవలం నీటి ఆవిరి మాత్రమే ఉప-ఉత్పత్తిగా విడుదలవుతుంది. ఫలితంగా ఇది 100% పర్యావరణహితంగా ఉండటమే కాకుండా, శబ్ద కాలుష్యం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
భారతదేశాన్ని 'నెట్ జీరో కార్బన్' దిశగా తీసుకెళ్లేందుకు, అలాగే రైల్వేలో డీజిల్ వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక గేమ్ ఛేంజర్గా మారనుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.