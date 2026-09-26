Biometric Issue: పోలికలే కాదు.. వేలిముద్రలు కూడా ఒకటే.. ఆధార్ సిస్టమ్కే సవాల్ విసిరిన కవలలు
Biometric Issue: ఆధార్ నమోదు, ధ్రువీకరణ ప్రక్రియలో బయోమెట్రిక్ వివరాలు ఎంతో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.
Biometric Issue: ఆధార్ నమోదు, ధ్రువీకరణ ప్రక్రియలో బయోమెట్రిక్ వివరాలు ఎంతో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఎవరి వేలిముద్రలు, ఐరిస్ నమూనాలు వారివేనని, ఇద్దరు వ్యక్తుల బయోమెట్రిక్ వివరాలు ఒకేలా ఉండవని నమ్ముతారు. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లోని రాంపూర్లో జరిగిన ఒక విచిత్రమైన ఘటన ఆధార్ టెక్నాలజీకే పెద్ద సవాల్ను విసిరింది. రాంపూర్కు చెందిన ఖిజ్రా జుబేర్, తూబా జుబేర్ అనే కవల విద్యార్థినులు పదో తరగతి చదువుతున్నారు. విద్యాపరమైన అవసరాల కోసం వీరిద్దరూ తమ ఆధార్ వివరాలను అప్డేట్ చేయించుకోవడానికి వెళ్లగా, అక్కడ అధికారులు ఊహించని వింత సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు.
ఒకరి వివరాలు ఇస్తే మరొకరిది డూప్లికేట్గా గుర్తింపు
ఇద్దరు కవలల్లో ఒకరి బయోమెట్రిక్ వివరాలు విజయవంతంగా నమోదు చేసిన తర్వాత, రెండో విద్యార్థిని వివరాలు అప్డేట్ చేయడానికి ప్రయత్నించగా ఆధార్ సిస్టమ్ షాకిచ్చింది. రెండో అమ్మాయి వివరాలను కొత్త రికార్డుగా స్వీకరించకుండా, మొదటి వ్యక్తి వివరాలకే నకలుగా సిస్టమ్ గుర్తించింది. దీంతో ఇద్దరు విద్యార్థినుల ఆధార్ అప్డేట్ ప్రక్రియ మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో పదో తరగతి బోర్డు పరీక్షల రిజిస్ట్రేషన్కు బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యేశారు. ఈ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే భవిష్యత్తులో విద్యాపరంగా తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని వారు భయపడ్డారు.
రంగంలోకి దిగిన జిల్లా యంత్రాంగం
కుటుంబ సభ్యుల ఆందోళనను గమనించిన రాంపూర్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ అజయ్ కుమార్ ద్వివేది ఈ విషయాన్ని అత్యంత సీరియస్గా తీసుకున్నారు. దీనిని సాధారణ టెక్నికల్ సమస్యగా కాకుండా ఒక అసాధారణ ప్రత్యేక కేసుగా పరిగణించారు. వెంటనే న్యూఢిల్లీలోని యూఐడీఏఐ ప్రధాన కార్యాలయంతో పాటు లక్నో ప్రాంతీయ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపారు. ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక సాంకేతిక నిపుణులు రంగంలోకి దిగి కవలల పాత, కొత్త రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. సాధారణ ఆటోమేటెడ్ సిస్టమ్తో పాటు ప్రత్యేక మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ విధానాలను ఉపయోగించి సమస్య పరిష్కారానికి అడుగులు వేశారు.
మూడు నెలల సుదీర్ఘ శ్రమ తర్వాత పరిష్కారం
ఈ సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు నెలల సమయం పట్టింది. నిపుణులు నిరంతరం శ్రమించి, టెక్నికల్ లోపాలను సవరించి పాత రికార్డుల్లో అవసరమైన ప్రత్యేక మార్పులు చేశారు. చివరకు ఇద్దరు కవల విద్యార్థినులకు వేర్వేరుగా ప్రత్యేక ఆధార్ గుర్తింపులు కొనసాగేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో విద్యార్థినుల విద్యా ప్రయాణానికి ఎదురైన పెద్ద అడ్డంకి తొలగిపోయి కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇలాంటి అరుదైన ఘటనలు ఆధార్ వంటి బయోమెట్రిక్ వ్యవస్థలకు ఎదురయ్యే సవాళ్లను తెలుపుతుండగా, అధికారుల సకాల స్పందన సమస్యను సులభంగా పరిష్కరించింది.