Gadchiroli: గడ్చిరోలిలో భారీ వర్షాలు: 50 గ్రామాలకు రాకపోకలు బంద్
Gadchiroli: గడ్చిరోలి జిల్లాలో భారీ వర్షాలతో పర్లకోట వంతెన మునిగిపోయింది. భామ్రగడ్ సహా 50 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.
Gadchiroli: మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేని వర్షాలతో నదులు, వాగులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. ఛత్తీస్గఢ్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల ప్రభావంతో ఇంద్రావతి నదీ పరివాహక ప్రాంతంలోని పర్లకోట, పాముల్గౌతం నదులు ప్రమాదస్థాయిని దాటాయి.
దీంతో ఆల్లపల్లి–భామ్రగడ్ మధ్య జాతీయ రహదారి 130పై పర్లకోట నదిపై ఉన్న పాత వంతెన నీట మునిగింది. మధ్యాహ్నం నుంచి భామ్రగడ్ సహా 50కి పైగా గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
భామ్రగడ్ మార్కెట్లోకి నీరు చేరుతుండటంతో దుకాణదారులు సరుకులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. జిల్లాలో సగటున 34.7 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. మురుంగావ్లో అత్యధికంగా 92.6 మి.మీ వర్షం కురిసింది.
పరిస్థితిని పోలీసులు, రెవెన్యూ, నగర పంచాయతీ సిబ్బంది పర్యవేక్షిస్తూ, అవసరమైన చోట ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.