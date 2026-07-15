DMart Ready: డీమార్ట్ రెడీకి బ్రేక్.. 7 నగరాల్లో సేవలు నిలిపివేత
క్విక్ కామర్స్ పోటీ మధ్య డీమార్ట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నష్టాల్లో ఉన్న 7 నగరాల్లో డీమార్ట్ రెడీ సేవలను నిలిపివేస్తూ 11 నగరాలకే పరిమితం చేసింది.
దేశీయ రిటైల్ దిగ్గజం డీమార్ట్ తన ఆన్లైన్ గ్రాసరీ సేవ డీమార్ట్ రెడీ కార్యకలాపాలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆశించిన స్థాయిలో పనితీరు కనబరచని ఏడు నగరాల్లో డీమార్ట్ రెడీ సేవలను నిలిపివేస్తున్నట్లు అవెన్యూ సూపర్మార్ట్స్ ప్రకటించింది. క్విక్ కామర్స్ కంపెనీల నుంచి పెరుగుతున్న పోటీ, వినియోగదారుల మారుతున్న కొనుగోలు అలవాట్ల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.
11 నగరాల్లోనే సేవలు
అవెన్యూ ఈ-కామర్స్ లిమిటెడ్ సీఈఓ విక్రమ్ దాసు మాట్లాడుతూ, వ్యాపార నమూనాను మరింత బలోపేతం చేసే క్రమంలో పనితీరు ఆశించిన స్థాయిలో లేని ఏడు నగరాల నుంచి వైదొలుగుతున్నామని తెలిపారు. జూన్ 30 నాటికి డీమార్ట్ రెడీ సేవలు 11 ప్రధాన నగరాల్లో మాత్రమే కొనసాగనున్నాయి.
క్విక్ కామర్స్ నుంచి గట్టి పోటీ
ప్రస్తుతం బ్లింకిట్, జెప్టో, స్విగ్గీ ఇన్స్టామార్ట్ వంటి సంస్థలు 10 నుంచి 20 నిమిషాల్లోనే సరుకులను డెలివరీ చేస్తూ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. అయితే డీమార్ట్ రెడీ ఇప్పటికీ షెడ్యూల్డ్ డెలివరీ, స్టోర్ పికప్ విధానాన్నే కొనసాగిస్తోంది. వేగవంతమైన డెలివరీ పోటీలో దిగకుండా, తక్కువ ధరలు–స్థిరమైన లాభాల వ్యూహానికే కంపెనీ ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.
దమానీ పెట్టుబడులు ఆసక్తికరం
డీమార్ట్ వ్యవస్థాపకుడు రాధాకిషన్ దమానీ ఇటీవల బ్లింకిట్ మాతృసంస్థ ఎటర్నల్లో ఓపెన్ మార్కెట్ ద్వారా వాటాలు కొనుగోలు చేయడం కూడా మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒకవైపు డీమార్ట్ రెడీ సేవలను కుదిస్తుండగా, మరోవైపు క్విక్ కామర్స్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం విశేషంగా మారింది.
ఆదాయం, లాభాల్లో వృద్ధి
డీమార్ట్ వ్యాపార వృద్ధి కొంత మందగించినప్పటికీ ఆర్థిక ఫలితాలు సానుకూలంగానే ఉన్నాయి.
మొత్తం ఆదాయం: ₹18,343 కోట్లు (15.1% వృద్ధి)
నికర లాభం: ₹936 కోట్లు (12.8% వృద్ధి)
EBITDA మార్జిన్: 8.2% నుంచి 8.3%కు పెరుగుదల
దేశవ్యాప్తంగా స్టోర్లు: 503 (ఈ త్రైమాసికంలో 3 కొత్త స్టోర్లు ప్రారంభం)
క్విక్ కామర్స్ పోటీ పెరుగుతున్న తరుణంలో డీమార్ట్ వేగం కంటే లాభదాయకమైన వ్యాపార నమూనాపైనే దృష్టి సారిస్తున్నట్లు ఈ నిర్ణయం స్పష్టం చేస్తోంది.