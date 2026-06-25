Delhi Bus Accident : ఢిల్లీలో ఘోర ప్రమాదం.. ఆగి ఉన్న వాహనాలపైకి బస్సు.!
Delhi Bus Accident : దేశ రాజధాని ఈశాన్య ఢిల్లీలోని నంద్ నగ్రి బస్సు డిపో సమీపంలో బుధవారం ఒక ప్రైవేట్ బస్సు ఘోర ప్రమాదానికి కారణమైంది. అతివేగంతో దూసుకొచ్చిన..
Delhi Bus Accident : దేశ రాజధాని ఈశాన్య ఢిల్లీలోని నంద్ నగ్రి బస్సు డిపో సమీపంలో బుధవారం ఒక ప్రైవేట్ బస్సు ఘోర ప్రమాదానికి కారణమైంది. అతివేగంతో దూసుకొచ్చిన ఆ బస్సు నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డుపై వెళ్తున్న పలు వాహనాలను వరుసగా ఢీకొట్టింది. ఈ భయంకరమైన ప్రమాదంలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మరణించగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఆ మార్గంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ఒకరి మృతి.. బస్సు కింద చిక్కుకున్న క్షతగాత్రులు
ఈ ప్రమాదంలో మోటార్ సైకిల్పై వెళ్తున్న వినీత్ (27) అనే యువకుడు తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అతడిని జీటీబీ నగర్ ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ.. అప్పటికే అతడు మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. బస్సు వేగానికి వాహనాలు నుజ్జునుజ్జవ్వడమే కాకుండా, దాదాపు ఎనిమిది నుండి పది మంది వరకు బస్సు కింద చిక్కుకుపోయినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. వారిని బయటకు తీయడానికి స్థానికులు, సహాయక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది.
ఆసుపత్రిలో నలుగురి పరిస్థితి విషమం
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ప్రమాదంలో గాయపడిన రోహిత్, సూరజ్ అనే ఇద్దరు యువకులు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరితో పాటు మరో నలుగురు నుండి ఐదుగురి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు స్థానిక నివేదికలు చెబుతున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అత్యవసర రెస్క్యూ టీమ్స్, పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి, రోడ్డును క్లియర్ చేశారు.
నియంత్రణ కోల్పోవడమే కారణమా.?
నంద్ నగ్రి డిపో వెలుపల వేగంగా వెళ్తున్న ఆ ప్రైవేట్ బస్సు ఒక్కసారిగా డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. బస్సు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం లేదా అతివేగం వల్లే ఈ దారుణం జరిగిందా, లేక బస్సులో ఏదైనా సాంకేతిక లోపం తలెత్తిందా అనే కోణంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.