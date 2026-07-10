CM Vijay : కరూర్లో సీఎం విజయ్.. బాధిత కుటుంబాలకు జాబ్స్.!
CM Vijay : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ ఏడాది మే నెలలో బాధ్యతలు స్వీకరించిన సి. జోసెఫ్ విజయ్, తొలిసారిగా శుక్రవారం కరూర్ జిల్లాలో అధికారికంగా పర్యటించారు.
CM Vijay : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ ఏడాది మే నెలలో బాధ్యతలు స్వీకరించిన సి. జోసెఫ్ విజయ్, తొలిసారిగా శుక్రవారం కరూర్ జిల్లాలో అధికారికంగా పర్యటించారు. గత ఏడాది సెప్టెంబర్ 27న జరిగిన తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) ర్యాలీలో చోటుచేసుకున్న తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన 41 మంది బాధితుల కుటుంబాలను ఆయన ఈ సందర్భంగా కలుసుకున్నారు. ఆ విషాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులకు కారుణ్య నియామకాల కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగ పత్రాలను అందజేయడం ఈ పర్యటన ముఖ్య ఉద్దేశం.
మద్రాస్ హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్.. కానీ ఒక షరతు..
ముఖ్యమంత్రి పర్యటన ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల ముందే మద్రాస్ హైకోర్టు ఈ ఉద్యోగాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి అనుమతినిచ్చింది. అయితే, ఈ నియామకాలపై కోర్టు ఒక కీలకమైన షరతును విధించింది. జస్టిస్ సి.వి. కార్తికేయన్ , జస్టిస్ ఆర్. శక్తివేల్లతో కూడిన ధర్మాసనం.. ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో కోర్టు జోక్యం చేసుకోవడం సరికాదని పేర్కొంటూనే, ఈ నియామకాలు ప్రస్తుతానికి 'తాత్కాలికం' మాత్రమేనని స్పష్టం చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై దాఖలైన న్యాయపరమైన సవాళ్లపై కోర్టు తుది నిర్ణయం తీసుకునే వరకు ఇవి తాత్కాలికంగానే ఉంటాయని, ఈ నెలాఖరులోగా ఈ కేసును మళ్లీ విచారిస్తామని బెంచ్ పేర్కొంది.
మదురైకి చెందిన న్యాయవాది ధీరన్ తిరుమురుగన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను విచారించిన కోర్టు ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇలాంటి కారుణ్య నియామకాలకు ఒకే విధమైన విధానం లేదని, ఒకే ప్రమాద బాధితులకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 14, 16 ప్రకారం సమానత్వ హక్కుకు భంగం కలిగిస్తుందని పిటిషనర్ వాదించారు. దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు, ఈ నియామకాల్లో నిబంధనలు పాటించారా లేదా అనేదానిపై నివేదిక సమర్పించాలంటూ తమిళనాడు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TNPSC) మెంబర్ సెక్రటరీని ఆదేశించింది.
కరూర్లో భారీ భద్రత.. ప్రజల హంగామా
ముఖ్యమంత్రి పర్యటన దృష్ట్యా కరూర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు 5,000 మంది పోలీసు సిబ్బందితో భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రభుత్వ కార్యక్రమానికి క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత ఎంట్రీ పాస్లు ఉన్న 5,000 మందికి మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందని టివికె ప్రధాన కార్యదర్శి, రాష్ట్ర మంత్రి ఎన్. ఆనంద్ తెలిపారు. భద్రతా నిబంధనలను ప్రజలు ఖచ్చితంగా పాటించాలని ఆయన కోరారు. అయినప్పటికీ, తమ ముఖ్యమంత్రిని చూసేందుకు కరూర్ వీధుల్లో ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారు. నగరమంతటా ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతూ పెద్ద ఎత్తున హోర్డింగులు వెలిశాయి.
ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తన పర్యటనలో భాగంగా వివిధ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రారంభించడంతో పాటు, బాధితుల కుటుంబాలకు ఉద్యోగ పత్రాలను పంపిణీ చేశారు. ప్రభుత్వ అధికారిక కార్యక్రమాల అనంతరం, అట్లాస్ గ్రౌండ్లో ఏర్పాటు చేసిన పార్టీ (TVK) ప్రత్యేక సమావేశంలో కూడా ఆయన పాల్గొన్నారు.