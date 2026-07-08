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Baruipur Minor Case: మైనర్ రేప్ కేసులో సంచలనం.. సీన్ రీకన్‌స్ట్రక్షన్‌ వేళ నిందితుడి ఎన్‌కౌంటర్!

Baruipur Minor Case: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో తీవ్ర సంచలనం రేపిన బరుయిపూర్ 12 ఏళ్ల బాలిక అత్యాచారం, హత్య కేసులో కీలక పరిణామం.

Arun Chilukuri
Published on: 8 July 2026 11:07 AM IST
Baruipur Minor Case
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Baruipur Minor Case: మైనర్ రేప్ కేసులో సంచలనం.. సీన్ రీకన్‌స్ట్రక్షన్‌ వేళ నిందితుడి ఎన్‌కౌంటర్!

Baruipur: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన బరుయిపూర్ మైనర్ బాలిక అత్యాచారం, హత్య కేసులో ఊహించని మలుపు చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా అరెస్టైన ప్రభాస్ మోండల్ పోలీసుల ఎన్‌కౌంటర్‌లో మృతి చెందాడు. నేరస్థల పునర్నిర్మాణం (Scene Reconstruction) చేస్తున్న సమయంలో పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించగా.. ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో అతడు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఉన్నతాధికారులు ప్రకటించారు.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. మంగళవారం బరుయిపూర్ అత్యాచార కేసుకు సంబంధించి క్రైమ్ సీన్ రీకన్‌స్ట్రక్షన్ కోసం నిందితుడు ప్రభాస్ మోండల్‌ను పోలీసులు దట్టమైన పొదలున్న ఘటనాస్థలికి తీసుకెళ్లారు. ఆ సమయంలో మోండల్ హఠాత్తుగా ఒక పోలీస్ అధికారి వద్ద ఉన్న సర్వీస్ రివాల్వర్‌ను లాక్కొని, వారిపైనే కాల్పులు జరుపుతూ పారిపోవడానికి ప్రయత్నించాడు. వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు, ఆత్మరక్షణ కోసం ఎదురుకాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన ప్రభాస్ మోండల్‌ను పోలీసులు స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించగా.. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ అతడు మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.

దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోని బరుయిపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన 12 ఏళ్ల బాలిక అదృశ్యమైన మరుసటి రోజే సూర్యపూర్ హాట్ ప్రాంతంలో మృతదేహమై లభ్యమైంది. బాలికపై దారుణంగా అత్యాచారం చేసి, హత్య చేశారనే వార్త పశ్చిమ బెంగాల్ వ్యాప్తంగా తీవ్ర నిరసనలకు దారితీసింది. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలంటూ స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చారు. తీవ్ర ఒత్తిడి నడుమ దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు.. ప్రభాస్ మోండల్‌తో పాటు మరో ఇద్దరు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితులు బాలికను ఒక నిర్మానుష్య గుడిసెలోకి తీసుకెళ్లి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు సేకరించారు.

ప్రాథమిక పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక ప్రకారం.. బాలిక ప్రాణాలతో ఉండగానే నిందితులు నీటిలో ముంచి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపినట్లు సంకేతాలు లభించాయి. శరీరంపై ఉన్న గాయాలపై మరింత స్పష్టత కోసం అంతర్గత అవయవాల విశ్లేషణ (Viscera Test) నివేదికల కోసం పోలీసులు వేచి చూస్తున్నారు.

మరోవైపు ఈ ఘోరంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత తీవ్రంగా స్పందించింది. బాలిక అదృశ్యమైనట్లు తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు స్థానిక పోలీసులు సకాలంలో స్పందించారా? లేదా? అనే అంశంపై పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని రాష్ట్ర పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ (DGP)ను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఈ విషయమై నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరిస్తూ 72 గంటల్లో నివేదిక సమర్పించాలని గడువు విధించారు. చట్టపరమైన విధానాలను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ల ఇన్‌చార్జ్‌లకు ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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