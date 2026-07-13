Home జాతీయంAyodhya Ram Mandir : అయోధ్య రామాలయ విరాళాల స్కామ్.. AI ఎంట్రీ.!

Ayodhya Ram Mandir : అయోధ్య రామాలయ విరాళాల స్కామ్.. AI ఎంట్రీ.!

Ayodhya Ram Mandir : అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల దోపిడీ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ భారీ కుంభకోణంపై విచారణ

G Krishna
Published on: 13 July 2026 10:46 AM IST
Ayodya-Ram-Mandir
X

Ayodya-Ram-Mandir

Ayodhya Ram Mandir : అయోధ్య రామ మందిర విరాళాల దోపిడీ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ భారీ కుంభకోణంపై విచారణ జరుపుతున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) జూలై 15 లోగా ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి తన తుది నివేదికను సమర్పించడానికి సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి దొంగతనాలు మళ్లీ జరగకుండా నిరోధించడానికి ఏఐ (AI - ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) ఆధారిత సరికొత్త పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను తీసుకురావాలని సిట్ సిఫార్సు చేసే అవకాశం ఉందని గట్టిగా వినిపిస్తోంది.

నివేదికలో కీలక అంశం.. ఏఐ నిఘా వ్యవస్థ

నగదు నిర్వహణ, విరాళాల లెక్కింపు సమయంలో మరింత పారదర్శకతను తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ సరికొత్త ఏఐ ఆధారిత నిఘా వ్యవస్థను ప్రతిపాదించనున్నారు. ఆలయ కార్యకలాపాలపై నిరంతర నిఘా ఉంచడం, కానుకల నిర్వహణను డిజిటల్ పద్ధతిలో పర్యవేక్షించడం ఈ వ్యవస్థ ప్రధాన విధి. కాగా, విరాళాలుగా అందిన నగదు, విలువైన వస్తువుల దుర్వినియోగంపై విచారణకు లక్నో డివిజనల్ కమిషనర్ విజయ్ విశ్వాస్ పంత్ నేతృత్వంలో జూన్ 13న యూపీ ప్రభుత్వం సిట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. జూన్ 15న రంగంలోకి దిగిన ఈ కమిటీ, జూన్ 23న తన ప్రాథమిక నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది.

కేవలం 40 రోజుల్లో 70 దొంగతనాలు

సిట్ సేకరించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కేవలం 40 రోజుల వ్యవధిలోనే ఆలయంలో ఏకంగా 70 సార్లు విరాళాల దొంగతనాలు జరిగినట్లు ప్రాథమిక నివేదిక వెల్లడించింది. దర్యాప్తు పరిధి మరింత విస్తరించడంతో, విచారణ పూర్తి చేయడానికి సిట్ అదనపు సమయం కోరింది. దీంతో ప్రభుత్వం జూలై 1న దీని పదవీకాలాన్ని మరో 15 రోజులు పొడిగించి, జూలై 15 లోగా ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. అదనపు రికార్డులను పరిశీలించడానికి, అలాగే శ్రీ రామ్ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ సభ్యులను ప్రశ్నించడానికి సిట్ బృందం మరోసారి అయోధ్యలో పర్యటించనుంది.

ఎస్‌బీఐపై ఆరోపణలు.. మారనున్న బ్యాంకులు

ఈ వివాదం నేపథ్యంలో విరాళాల మేనేజ్‌మెంట్ విధానాన్ని సమీక్షించేందుకు ట్రస్ట్ సిద్ధమైంది. ప్రస్తుతం విరాళాల పెట్టెల నుండి సేకరించిన నగదును అయోధ్యలోని నయా ఘాట్‌లో ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) శాఖలో జమ చేస్తున్నారు. అయితే ట్రస్ట్ ఇప్పుడు మరో ప్రైవేట్ బ్యాంకుకు మారడం లేదా డిపాజిట్లను పలు బ్యాంకులలో పంపిణీ చేయడం వంటి ప్రత్యామ్నాయాలను అన్వేషిస్తోంది.

మరోవైపు, మాజీ ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్ సిట్ ముందు ఇచ్చిన తన వాంగ్మూలంలో ఎస్‌బీఐపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. నగదు లెక్కింపు సమయంలో సిబ్బందిని సరిగ్గా తనిఖీ చేయడంలో, జేబులు లేని యూనిఫాంలు ప్రవేశపెట్టడంలో ఎస్‌బీఐ భద్రతా లోపాలకు పాల్పడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నగదు లెక్కింపు సమయంలో భద్రతా నియమాలను పదేపదే ఉల్లంఘించినట్లు సిట్ కూడా గుర్తించింది.

ఆర్థిక విచారణ ఉధృతం.. ఎనిమిది మంది అరెస్ట్

ప్రస్తుతం దర్యాప్తు అధికారులు నిందితుల ఆస్తులపై కన్నేశారు. ఆదాయపు పన్ను శాఖ, బ్యాంకులు, తహసీల్ , సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల నుండి నిందితుల ఆదాయం, చరాచర ఆస్తుల వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. అయోధ్య జిల్లా వెలుపల ఏవైనా ఆస్తులు సంపాదించారా? బంధువుల పేర్లతో పెట్టుబడులు పెట్టారా? అనే కోణంలో ఆర్థిక విచారణ సాగుతోంది. ఈ కేసులో ఆలయ ట్రస్ట్ ఉద్యోగులతో సహా ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారి నుండి సుమారు రూ. 80 లక్షల నగదు, కొన్ని విలువైన ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

భద్రత కఠినతరం.. కస్టడీ కోరిన పోలీసులు

ఈ ఘటన తర్వాత ట్రస్ట్ భద్రతా నియమాలను మరింత కఠినతరం చేసింది. గతంలో చంపత్ రాయ్, గోపాల్ రావు, ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రా ఉపయోగించిన గుర్తింపు పత్రాలను (ID) నిలిపివేసింది. వారి రాజీనామాల అనంతరం ఆ ఐడీలు నిష్క్రియం కావడంతో, ఆ ఆధారాలతో జారీ చేసిన వీఐపీ ప్రవేశ పాస్‌లన్నీ రద్దయ్యాయి. మరోవైపు, జైలులో ఉన్న ఇద్దరు నిందితుల నుండి మరిన్ని కీలక సాక్ష్యాలను రాబట్టడానికి వారిని ఏడు రోజుల పోలీసు కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోర్టును ఆశ్రయించారు. అవినీతి నిరోధక కోర్టు జూలై 14న ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ జరపనుంది.

Ayodhya Ram MandirSIT ReportAI SurveillanceUttar PradeshDonation Scam
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X