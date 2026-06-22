Ayodhya Ram Mandir : అయోధ్య రాముడి గుడిలో భారీ చోరీ.. 200 కిలోల వెండి ఇటుకలు మాయం
Ayodhya Ram Mandir : అయోధ్య రామాలయానికి సింధీ సమాజం కానుకగా ఇచ్చిన 200 కిలోల వెండి ఇటుకలకు ఐదేళ్లుగా రశీదు రాలేదని వివాదం రేగింది. ఈ విరాళాల అక్రమాల ఆరోపణలపై ఎస్ఐటీ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
Ayodhya Ram Mandir : ఉత్తరప్రదేశ్లోని అయోధ్య రామాలయంలో భక్తులు సమర్పించిన విరాళాలు, కానుకల చుట్టూ రోజుకో సరికొత్త వివాదం వెలుగు చూస్తోంది. ఆలయ నిర్మాణ దానాల విషయంలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ ఇప్పుడు సింధీ సమాజం పెదవి విప్పింది. 2021వ సంవత్సరంలో రామ్ మందిర్ నిర్మాణం కోసం తాము భక్తితో సమర్పించిన 200 కిలోల వెండి ఇటుకల వివరాలు, వాటికి సంబంధించిన రశీదులు ఇప్పటివరకు తమకు అందలేదని విశ్వ సింధీ సేవా సంగం అంతర్జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ రాజు మన్వానీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆలయ ట్రస్ట్ నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాకపోవడంతో ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
చంపత్ రాయ్కి అప్పగించినా రశీదు ఇవ్వలేదు
డాక్టర్ రాజు మన్వానీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సింధీ సమాజం అందరి సహకారంతో 26 జనవరి 2021న 200 వెండి ఇటుకలను శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్కి కార్సేవక్పురంలో అధికారికంగా అందజేశారు. ఈ ఇటుకలపై సింధీ సమాజ ఆరాధ్య దైవం ఝూలే లాల్ చిత్రం కూడా చెక్కబడి ఉంది. ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు దాదాపు 12 దేశాల నుంచి సింధీ ప్రతినిధులు అయోధ్యకు వచ్చారు. ఆ సమయంలో వెండి నాణ్యతను పరీక్షించిన తర్వాత అధికారిక రశీదు ఇస్తామని ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు చెప్పారు. కానీ ఐదేళ్లు గడుస్తున్నా నేటికీ ఎలాంటి రశీదు ఇవ్వలేదని, ఇటీవల వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో తమలో అనుమానాలు పెరిగాయని, ఈ విషయంపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ను కలిసి ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
రంగంలోకి దిగిన ఎస్ఐటీ.. రెండో విడత విచారణ షురూ
ఈ విరాళాల దుర్వినియోగం, హేరాఫేరి ఆరోపణలపై ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) తన దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసింది. గత ఏడు రోజులుగా సాగుతున్న ఈ విచారణలో భాగంగా మొదటి విడత ప్రాథమిక నివేదికను అధికారులు ఇప్పటికే ప్రధాన కార్యాలయానికి పంపించారు. సోమవారం (జూన్ 22) నుంచి రెండో విడత విచారణ ప్రారంభం కానుంది. ఆలయంలో పనిచేసి తీసివేయబడిన కొందరు మాజీ ఉద్యోగులు, ఇంజనీర్లు సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ విరాళాల సేకరణలో, నిర్మాణ పనులలో భారీ ఎత్తున అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణలు చేయడంతో ఎస్ఐటీ ఈ కేసును అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది.
ఆరోపణలు చేసిన వారిపై ఎస్ఐటీ విచారణ
సోషల్ మీడియా, ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా రామ్ మందిర్ ట్రస్ట్ కార్యకలాపాలపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని పిలిపించి విచారించాలని ఎస్ఐటీ నిర్ణయించింది. గతంలో మహిపాల్ అనే మాజీ ఉద్యోగి సోషల్ మీడియాలో విరాళాల దారిమళ్లింపుపై పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు చేసి, ఆ తర్వాత ఫోన్ స్విచ్చాఫ్ చేసుకుని అదృశ్యమయ్యాడు. అలాగే ఆచార్య వినోద్ మిశ్రా అనే పీఠాధిపతి కూడా తన శిష్యుడు సమర్పించిన బంగారు హారానికి, చరణ్ పాదుకలకు ట్రస్ట్ ఏడాది దాటినా రశీదు ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆరోపణలు చేసిన వారి మాటల్లో ఎంతవరకు నిజం ఉందో తెలుసుకునేందుకు ఎస్ఐటీ వారిని ప్రత్యక్షంగా విచారించనుంది. నిజానిజాలు తేలిన తర్వాత అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.