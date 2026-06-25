Air India : పాకిస్తాన్ గగనతలంలోకి భారత విమానం.. విచారణకు ఆదేశాలు.!
Air India : ఢిల్లీ నుండి అమృత్సర్ వెళ్తున్న ఎయిర్ ఇండియా విమానం రన్వేపై పక్షి ఢీకొట్టిన (బర్డ్ హిట్) ఘటన కారణంగా ల్యాండ్ అవ్వలేక, గాల్లోనే చక్కర్లు కొడుతూ..
Air India : ఢిల్లీ నుండి అమృత్సర్ వెళ్తున్న ఎయిర్ ఇండియా విమానం రన్వేపై పక్షి ఢీకొట్టిన (బర్డ్ హిట్) ఘటన కారణంగా ల్యాండ్ అవ్వలేక, గాల్లోనే చక్కర్లు కొడుతూ అనుకోకుండా పాకిస్తాన్ గగనతలంలోకి ప్రవేశించింది. జూన్ 22న రాత్రి జరిగిన ఈ సంఘటన విమానయాన రంగంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ సున్నితమైన అంశాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లడంలో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు గానూ దేశీయ విమానయాన నియంత్రణ సంస్థ (DGCA) ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ (ATC) తో పాటు విమాన సిబ్బందిపై తక్షణమే సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది.
అసలేం జరిగింది?
ఢిల్లీ నుండి అమృత్సర్ వెళ్తున్న ఎయిర్ ఇండియా విమానం (AI479) రాత్రి పది గంటల సమయంలో అమృత్సర్ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంది. అయితే దీనికంటే ముందు ల్యాండ్ అయిన ఒక విమానానికి పక్షి ఢీకొట్టడంతో, రన్వేను తనిఖీ చేయడానికి అధికారులు సమయం తీసుకున్నారు. దీంతో ఎయిర్ ఇండియా విమానంతో పాటు ఐదు విమానాలను గాల్లోనే వేచి ఉండాలని (హోల్డింగ్) అమృత్సర్ ఏటీసీ ఆదేశించింది. క్యూలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్న ఎయిర్ ఇండియా విమాన పైలట్ ల్యాండింగ్ కోసం 'గో-అరౌండ్' (మళ్లీ గాల్లోకి లేవడం) ప్రక్రియను చేపట్టారు.
ఈ క్రమంలో విమానాన్ని గాల్లోనే తిప్పుతున్న సమయంలో, అమృత్సర్ ఏటీసీ సూచనల ప్రకారం అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వైపు వెళ్లిన విమానం.. రాత్రి పది గంటల ఎనిమిది నిమిషాల ప్రాంతంలో పాకిస్తాన్లోని లాహోర్ గగనతలంలోకి సుమారు మూడు మైళ్ల మేర లోపలికి ప్రవేశించింది.
లాహోర్ ఏటీసీతో సమన్వయం.. ఢిల్లీకి డైవర్ట్
భారత విమానం సరిహద్దు దాటడాన్ని గమనించిన అమృత్సర్ ఏటీసీ అధికారులు వెంటనే లాహోర్ ఏటీసీ అధికారులను అలర్ట్ చేసి పరిస్థితిని సమన్వయం చేశారు. దాదాపు పన్నెండు నిమిషాల పాటు పాక్ గగనతలంలోనే ఉన్న విమానం.. రాత్రి పది గంటల ఇరవై నిమిషాలకు తిరిగి భారత సరిహద్దుల్లోకి ప్రవేశించింది. ఆ తర్వాత అమృత్సర్లో ల్యాండ్ అవ్వడానికి పైలట్ మరోసారి ప్రయత్నించినప్పటికీ వాతావరణం, ఇతర కారణాల వల్ల కుదరలేదు. అదే సమయంలో విమానంలో ఇంధనం (ఫ్యూయల్) అయిపోతోందని పైలట్ సమాచారం అందించడంతో, విమానాన్ని అత్యవసరంగా ఢిల్లీకి మళ్లించారు. రాత్రి పదకొండు గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాలకు విమానం ఢిల్లీలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది.
దాచిపెట్టినందుకు డీజీసీఏ యాక్షన్
అంతర్జాతీయ సరిహద్దులకు సంబంధించిన ఇంతటి సున్నితమైన విషయం జరిగినప్పటికీ.. అటు పైలట్ సిబ్బంది కానీ, ఇటు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ కానీ దీనిపై డీజీసీఏ ఉన్నతాధికారులకు ముందస్తు నివేదిక అందించలేదు. ఈ తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యాన్ని డీజీసీఏ సీరియస్గా తీసుకుంది. నిబంధనల ప్రకారం వెంటనే సమాచారం ఇవ్వనందుకు గానూ సదరు ఏటీసీ అధికారిని, విమాన క్రూ సిబ్బందిని విధుల్లోంచి తొలగిస్తూ మధ్యంతర చర్యలు తీసుకుంది. ఈ ఘటనపై తాము అంతర్గతంగా కూడా సమగ్ర విచారణ జరుపుతున్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ ప్రకటించింది.