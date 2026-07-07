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Ahmedabad Blasts : అహ్మదాబాద్ పేలుళ్ల కేసు.. 38 మందికి మరణశిక్ష ఖరారు

Ahmedabad Blasts : 2008 నాటి అహ్మదాబాద్ వరుస బాంబు పేలుళ్ల కేసులో ప్రత్యేక కోర్టు ఇచ్చిన సంచలన తీర్పును గుజరాత్ హైకోర్టు సమర్థించింది. ఈ కేసులో 38 మంది..

G Krishna
Published on: 7 July 2026 1:04 PM IST
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Ahmedabad Blasts : 2008 నాటి అహ్మదాబాద్ వరుస బాంబు పేలుళ్ల కేసులో ప్రత్యేక కోర్టు ఇచ్చిన సంచలన తీర్పును గుజరాత్ హైకోర్టు సమర్థించింది. ఈ కేసులో 38 మంది ఉగ్రవాదులకు విధించిన మరణశిక్షను, మరో 11 మందికి విధించిన జీవిత ఖైదును హైకోర్టు ధర్మాసనం ఖరారు చేసింది. ప్రత్యేక కోర్టు ఇచ్చిన ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ నిందితులు దాఖలు చేసిన అన్ని అప్పీళ్లను జస్టిస్ ఎ.వై. కోగ్జే, జస్టిస్ సమీర్ దవేలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ పూర్తిగా కొట్టివేసింది. నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థ 'ఇండియన్ ముజాహిదీన్'కు చెందిన ఈ నిందితులందరికీ చట్టప్రకారం సరైన శిక్షే పడిందని ఉన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.

నాడు అహ్మదాబాద్‌ను వణికించిన నరమేధం

2008 జూలై 26న గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్ నగరంలో ఉగ్రవాదులు ఘోరమైన నరమేధానికి ఒడిగట్టారు. కేవలం 70 నిమిషాల వ్యవధిలోనే నగరం నలుమూలలా ఏకంగా 21 బాంబు పేలుళ్లతో ఉగ్రవాదులు విరుచుకుపడ్డారు. ఈ అమానుష ఘటనలో 56 మంది అమాయక ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోగా, 200 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అత్యంత క్రూరంగా, గాయపడిన బాధితులకు చికిత్స అందించే నగరంలోని కొన్ని ప్రముఖ ఆసుపత్రులను కూడా టార్గెట్ చేస్తూ ఉగ్రవాదులు అక్కడ బాంబులు పేల్చడం అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది.

సుదీర్ఘ విచారణ.. చారిత్రాత్మక తీర్పు

ఈ దేశద్రోహ ఉదంతంపై సుదీర్ఘ కాలం పాటు విచారణ సాగింది. కేసు తీవ్రతను పరిశీలించిన ప్రత్యేక కోర్టు, 2022 సంవత్సరంలో ఇండియన్ ముజాహిదీన్‌కు చెందిన 38 మంది సభ్యులకు మరణశిక్షను, మరో 11 మందికి జీవిత ఖైదును విధిస్తూ దేశ న్యాయ చరిత్రలోనే ఒక చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. భారతదేశంలో ఒకే కేసులో ఇంత భారీ సంఖ్యలో నిందితులకు ఉరిశిక్ష పడటం ఇదే ప్రథమం. తాజాగా గుజరాత్ హైకోర్టు కూడా అదే శిక్షను సమర్థిస్తూ తీర్పునివ్వడంతో, బాధితుల కుటుంబాలకు ఎట్టకేలకు పూర్తి న్యాయం చేకూరినట్లయింది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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