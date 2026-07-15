Suryapet: ఎక్మో విధానంతో ఊపిరితిత్తుల చికిత్సలో సరికొత్త విప్లవం
Suryapet: తీవ్రమైన శ్వాసకోశ సమస్యలు, చివరిదశ ఊపిరితిత్తుల వైఫల్యంతో బాధపడే రోగులను కాపాడటంలో ‘ఎక్మో’ (ECMO) కృత్రిమ గుండె-ఊపిరితిత్తుల పరికరం సంజీవనిలా ఉపయోగపడుతోందని యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ తపస్వి కృష్ణ కాత్రగడ్డ తెలిపారు.
సూర్యాపేట: చివరిదశ ఊపిరితిత్తుల వైఫల్యంతో బాధపడే రోగులకు ‘ఎక్మో’ కృత్రిమ గుండె-ఊపిరిత్తుల పరికరం సంజీవనిలా ఉపయోగపడుతోందని యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ తపస్వి కృష్ణ కాత్రగడ్డ తెలిపారు.
సూర్యాపేటలో ఏర్పాటు చేసిన విలేఖరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ, తీవ్రమైన శ్వాసకోశ సమస్యలు, ఇంటర్స్టీషియల్ లంగ్ డిసీజ్ వంటి వ్యాధులతో ఊపిరిత్తులు పూర్తిగా దెబ్బతిన్న రోగులను కాపాడటానికి వెనో-వీనస్ ఎక్మో లైఫ్ సపోర్ట్ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నామని వివరించారు.
ఈ విధానంలో అత్యాధునిక యంత్రం శరీరం వెలుపల కృత్రిమ ఊపిరిత్తుల్లా పనిచేస్తుందని చెప్పారు. ఆక్సిజన్ లేని రక్తాన్ని శరీరం నుంచి గ్రహించి, దానికి పూర్తి ఆక్సిజన్ అందించి, కార్బన్ డయాక్సైడ్ను తొలగించి తిరిగి శరీరంలోకి పంపుతుందని తెలిపారు. ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి అవసరమైన రోగులకు దాత దొరికేవరకు ప్రాణాలను నిలిపి ఉంచేందుకు ‘బ్రిడ్జ్ టు ట్రాన్స్ప్లాంట్’గా ఎక్మో కీలకమని డాక్టర్ తపస్వి పేర్కొన్నారు.
ఎక్మోపై ఉన్న రోగులకు డబుల్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం అత్యంత సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ అని, రక్తం గడ్డకట్టడం, అధిక రక్తస్రావం వంటి సవాళ్లను అధిగమిస్తూ గుండె-ఊపిరితిత్తుల నిపుణులు, అనస్థీషియా వైద్యులు, ఐసీయూ బృందం సమన్వయంతో ఈ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతం చేస్తున్నామని వివరించారు.
శస్త్రచికిత్స అనంతరం అంతర్జాతీయ క్రిటికల్ కేర్ ప్రోటోకాల్స్ ద్వారా రోగులను ఎక్మో మరియు వెంటిలేటర్ల నుంచి సురక్షితంగా తొలగించి, కొత్త ఊపిరితిత్తులతో స్వయంగా శ్వాస తీసుకునేలా చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఆ తర్వాత రిహాబిలిటేషన్ ద్వారా రోగులు సాధారణ జీవితానికి తిరిగి వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రోగులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రిటికల్ కేర్ సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయని, చివరి దశ ఊపిరిత్తుల వ్యాధిగ్రస్తులు ఆశలు వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె భరోసా ఇచ్చారు.
ఈ సమావేశంలో యశోద హాస్పిటల్స్ మార్కెటింగ్ విభాగం సీనియర్ మేనేజర్ పరమేష్, మేనేజర్ ఉమేష్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రాంప్రకాష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.