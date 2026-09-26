Nakrekal: నకిరేకల్లో ఘనంగా వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!
Nakrekal: నకిరేకల్లో ఘనంగా నిర్వహించిన చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకల్లో ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం పాల్గొని ఆమె చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు.
Nakrekal: నకిరేకల్ వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ జయంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పించిన ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం. భూమి కోసం భుక్తి కోసం వెట్టిచాకిరి విముక్తి కోసం వీరోచితంగా పోరాడి తెలంగాణ తెగువను ప్రపంచానికి చాటిన వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ జయంతి సందర్భంగా నకిరేకల్ పట్టణంలోని మెయిన్ సెంటర్లో ఆమె చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘన నివాళులు అర్పించిన
ప్రభుత్వ విప్, నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం. ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, చాకలి ఐలమ్మ భూస్వామ్య దోపిడీ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన గొప్ప వీరవనిత అని, అణగారిన వర్గాల హక్కుల కోసం ఆమె చేసిన పోరాటం తెలంగాణ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని అన్నారు.
ఆమె చూపిన ధైర్యసాహసాలు నేటి తరానికి స్ఫూర్తిదాయకమని, ఆమె ఆశయాలను కొనసాగిస్తూ సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం కోసం కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్, కౌన్సిలర్లు, స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.