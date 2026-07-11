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Suryapet: రూ.13 కోట్ల గీత కార్మికుల పెండింగ్ ఎక్స్‌గ్రేషియా విడుదల చేయాలి!

Suryapet: సూర్యాపేట జిల్లా కలెక్టరేట్ ఎదుట తెలంగాణ రాష్ట్ర గీత పనివారల సంఘం ఆధ్వర్యంలో భారీ ధర్నా జరిగింది.

PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA
Published on: 11 July 2026 5:09 PM IST
Suryapet
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Suryapet: రూ.13 కోట్ల గీత కార్మికుల పెండింగ్ ఎక్స్‌గ్రేషియా విడుదల చేయాలి!

సూర్యాపేట: పెండింగ్‌లో ఉన్న గీత కార్మికుల ఎక్స్‌గ్రేషియా నిధులు రూ. 13 కోట్లను వెంటనే విడుదల చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర గీత పనివారల సంఘం డిమాండ్ చేసింది.

శుక్రవారం జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం వద్ద జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ధర్నా కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరైన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి డి.జె. సాయిలు గౌడ్, సమన్వయ కార్యదర్శి బొమ్మగాని నాగభూషణం మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్స్‌గ్రేషియా చెల్లింపులో కాలయాపన చేస్తూ గీత కార్మికుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని ఆరోపించారు. సవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

పెన్షన్ పొందుతూ మరణించిన గీత కార్మికుల భార్యలకు వెంటనే పెన్షన్ వర్తింప చేయాలన్నారు. గీత కార్మికుల జీవనోపాధి కోసం తాటి, ఈత వనాల పెంపకానికి ప్రతి సొసైటీకి, టిఎఫ్టికి 560 జి.ఓ ప్రకారం ఐదు ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని కోరారు. ప్రతి జిల్లాకు ఒకటి చొప్పున నీరా పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసి గీత కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.

జిల్లా కార్యదర్శి కొండ కోటయ్య మాట్లాడుతూ

బొమ్మగాని ధర్మభిక్షం నాయకత్వంలో ఏర్పడిన సంఘం అనేక పోరాటాల ద్వారా గీత సొసైటీలు, టిఎఫ్టిల ఏర్పాటు, త్రివిధ పనుల రద్దు వంటి కార్మికుల హక్కులను సాధించుకుందని తెలిపారు. చెట్టుపై నుంచి పడి మరణించిన కార్మికుల కుటుంబాలకు రూ. 10 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం పలు డిమాండ్లతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని ఏవో కు అందజేశారు.

ఈ ధర్నాలో జిల్లా అధ్యక్షులు రేగటి లింగయ్య, గౌరవ అధ్యక్షులు బొమ్మగాని శ్రీనివాస్, రాష్ట్ర నాయకులు పాలకూరి బాబు, తొట్ల ప్రభాకర్, జిల్లా నాయకులు బూర వెంకటేశ్వర్లు, దంతాల రాంబాబు, పెద్దిపోలు విష్ణుమూర్తి, బొడ్డు రామచంద్రు, బొడ్డు లింగయ్య, బూర సైదులు, బండపల్లి శ్రీనివాస్, పెద్ది బాలకృష్ణ, తండు వెంకన్న, కనకమ్మ, రాము, బూర లింగయ్యతో పాటు వివిధ గ్రామాల నుంచి వంద మంది కార్మికులు పాల్గొన్నారు.

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PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA

PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA

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