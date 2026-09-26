Suryapet: ప్రశాంతంగా ముగిసిన వినాయక నిమజ్జనాలు
Suryapet: సూర్యాపేట జిల్లాలో ప్రశాంతంగా ముగిసిన వినాయక నిమజ్జనాలు. పటిష్ట భద్రతా చర్యలు చేపట్టిన ఎస్పీ కొత్తపల్లి నర్సింహ మరియు పోలీసు శాఖ.
సూర్యాపేట: సూర్యాపేట జిల్లా వ్యాప్తంగా వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా జిల్లా పోలీస్ శాఖ పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది.
జిల్లా ఎస్పీ కొత్తపల్లి నర్సింహ ఆధ్వర్యంలో వినాయక చవితి ప్రారంభం నుంచి నిమజ్జనం వరకు ప్రత్యేక ప్రణాళికతో భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. జిల్లాలోని అన్ని గణేష్ మండపాలను జియో ట్యాగింగ్ చేయడం, సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్ కెమెరాలతో నిఘా, కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా 24 గంటల పర్యవేక్షణ కొనసాగించారు.
రెవెన్యూ, మున్సిపల్, పంచాయతీరాజ్, విద్యుత్, వైద్య, అగ్నిమాపక శాఖల సమన్వయంతో నిమజ్జన ప్రాంతాల్లో లైటింగ్, క్రేన్ల సౌకర్యం, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టారు. ప్రతి మండపాన్ని పోలీసులు రోజుకు మూడు సార్లు సందర్శించి నిర్వాహకులతో సమన్వయం చేసుకున్నారు.
శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా ముందుగానే అన్ని మతాల పెద్దలతో సమావేశాలు నిర్వహించి, డీజేలకు దూరంగా సంప్రదాయబద్ధంగా ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలని సూచించారు. గ్రామాల్లో పాత కక్షల నేపథ్యంలో గొడవలు జరగకుండా ముందస్తు నిఘా ఏర్పాటు చేశారు.
నిమజ్జనం విజయవంతానికి సహకరించిన అన్ని శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది, గణేష్ మండప నిర్వాహకులు, భక్తులకు ఎస్పీ నర్సింహ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.