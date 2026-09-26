Suryapet: సైబర్ మోసాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.. ఎస్పీ నరసింహ
Suryapet: సూర్యాపేటలో సైబర్ మోసాలపై జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ హెచ్చరిక. ట్రేడింగ్, డిజిటల్ అరెస్ట్ ఫ్రాడ్స్ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని, 1930కి ఫిర్యాదు చేయాలని సూచన.
సూర్యాపేట: సైబర్ నేరాలు రోజురోజుకు కొత్త రూపాల్లో పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ ఐపీఎస్ సూచించారు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలు, ఆన్ లైన్ ఉద్యోగాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో జరుగుతున్న మోసాల పట్ల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
తక్కువ పెట్టుబడితో భారీ లాభాలు వస్తాయని నమ్మించి నకిలీ యాప్ లు, వెబ్ సైట్ల ద్వారా డబ్బులు కాజేస్తున్నారని, విత్ డ్రా సమయంలో ట్యాక్స్, ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, జీఎస్టీ పేర్లతో మరింత డబ్బు వసూలు చేసి అకౌంట్ బ్లాక్ చేస్తున్నారని వివరించారు.
అలాగే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఆన్ లైన్ టాస్కులు, రివ్యూల పేరుతో ముందు చిన్న మొత్తం చెల్లించి నమ్మించి ఆ తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారని, ఉద్యోగం పేరుతో ముందుగా డబ్బులు అడిగితే అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
పోలీసులు, సీబీఐ, కస్టమ్స్ అధికారుల పేరుతో వీడియో కాల్ చేసి డ్రగ్స్, మనీలాండరింగ్ కేసుల్లో ఇరుక్కున్నారని బెదిరించి డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేయడం పూర్తిగా మోసమని, అలాంటి బెదిరింపులను నమ్మవద్దని స్పష్టం చేశారు.
తెలియని లింకులు క్లిక్ చేయవద్దని, తెలియని యాప్ లు డౌన్ లోడ్ చేయవద్దని, OTP, PIN, CVV, UPI PIN ఎవరికీ చెప్పవద్దని, AnyDesk, TeamViewer వంటి రిమోట్ యాప్ లు ఇన్ స్టాల్ చేయవద్దని సూచించారు.
సైబర్ మోసానికి గురైతే వెంటనే 1930 హెల్ప్ లైన్ నంబర్ కు కాల్ చేయాలని లేదా http://cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయాలని, త్వరగా ఫిర్యాదు చేస్తే డబ్బును రికవరీ చేసే అవకాశం ఉంటుందని ఎస్పీ తెలిపారు.