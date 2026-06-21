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Suryapet: సూర్యాపేటలో ప్రశాంతంగా ‘నీట్’.. బందోబస్తుపై ఎస్పీ సమీక్ష

Suryapet: సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల మహిళా కళాశాల ‘నీట్’ పరీక్ష కేంద్రాన్ని జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ (ఐపీఎస్) ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.

PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA
Published on: 21 Jun 2026 5:31 PM IST
Suryapet
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Suryapet: సూర్యాపేటలో ప్రశాంతంగా ‘నీట్’.. బందోబస్తుపై ఎస్పీ సమీక్ష

సూర్యాపేట: జిల్లా కేంద్రంలోని తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ గురుకుల మహిళా కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన NEET పరీక్షా కేంద్రాన్ని జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ ఐపీఎస్ ఆకస్మికంగా సందర్శించారు.

ఈ సందర్భంగా పరీక్షా కేంద్రం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్ బందోబస్తును పరిశీలించిన ఎస్పీ, భద్రతా ఏర్పాట్లపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థులతో ముచ్చటించి వారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

కేంద్రంలో విద్యార్థుల హాజరు వివరాలు, బందోబస్తు ఏర్పాట్ల గురించి స్థానిక డీఎస్పీ ప్రసన్న కుమార్‌ను ఎస్పీ అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. పరీక్ష ముగిసిన అనంతరం ప్రశ్నపత్రాలను సురక్షితంగా తరలించే సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సిబ్బందికి ఎస్పీ పలు సూచనలు చేశారు.

పరీక్ష ప్రశాంతంగా, ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా నిర్వహించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

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PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA

PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA

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