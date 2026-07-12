Suryapet: చిన్ననాటి నుంచే ఆత్మరక్షణ విద్యలు అవసరం.. సర్వోత్తమ్ రెడ్డి
Suryapet: సూర్యాపేట పట్టణంలోని బేబీమూన్ స్కూల్లో సుమన్ షోటోఖాన్ కరాటే అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ పొందిన చిన్నారులకు సర్టిఫికెట్లు, బెల్టులు పంపిణీ చేశారు.
సూర్యాపేట: చిన్ననాటి నుంచే ఆత్మరక్షణ కోసం విద్యార్థులు కరాటే నేర్చుకోవాలని ఏఐసీసీ సభ్యులు రాంరెడ్డి సర్వోత్తమ్ రెడ్డి అన్నారు.
సూర్యాపేట పట్టణంలోని బేబీమూన్ స్కూల్లో సుమన్ షోటోఖాన్ కరాటే అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ పొందిన చిన్నారులకు సర్టిఫికెట్లు, బెల్టుల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు మొరిశెట్టి లక్షాది కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా రాంరెడ్డి సర్వోత్తమ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కరాటే శిక్షణతో మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు శారీరక దారుఢ్యం లభిస్తుందని తెలిపారు. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు క్రీడల్లోనూ రాణించాలని, ఈ దిశగా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, కోచ్ మాస్టర్లు ప్రోత్సహించాలని సూచించారు.
కార్యక్రమంలో చివ్వేంల మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు ధారవత్ వీరన్న నాయక్, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు కొండపల్లి దిలీప్ రెడ్డి, చిలుముల సునీల్ రెడ్డి, జిల్లా కాంగ్రెస్ మాజీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ రహీం, జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ ఎలిమినేటి అభినయ్ నాయుడు, శ్రీ దండు మైసమ్మ తల్లి దేవస్థానం చైర్మన్ తంగేళ్ళ కరుణాకర్ రెడ్డి, జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు నాగేల్లి అరుణ్ కుమార్, పడిదల రవి, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, కోచ్ మాస్టర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.