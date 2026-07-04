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Suryapet: సూర్యాపేటలో ఘనంగా వారాంతపు పోలీస్ పరేడ్!

Suryapet: సూర్యాపేట జిల్లా పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో వారాంతపు పోలీస్ పరేడ్ ఘనంగా జరిగింది.

PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA
Published on: 4 July 2026 9:26 AM IST
Suryapet
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Suryapet: సూర్యాపేటలో ఘనంగా వారాంతపు పోలీస్ పరేడ్!

సూర్యాపేట: జిల్లా పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో వారాంతపు పోలీస్ పరేడ్ సూర్యాపేట జిల్లా పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ, ఐపీఎస్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయన సిబ్బంది నుండి గౌరవ వందనం స్వీకరించి పరేడ్‌ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు.

అనంతరం ఎస్పీ నరసింహ ఆధ్వర్యంలో 'పోలీస్ దర్బార్' నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిబ్బంది తమ విధి నిర్వహణ, వ్యక్తిగత సమస్యలను ఎస్పీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వాటిని సావధానంగా విన్న ఎస్పీ, అన్ని సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

యూనిఫాం అంటే ప్రజలకు భరోసా

ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఎస్పీ నరసింహ, రాష్ట్ర డీజీపీ సి.వి. ఆనంద్, ఐపీఎస్ ఆదేశాల మేరకు నేరాల నిరోధంలో, ప్రజా సేవలో చురుకుగా పనిచేసే సిబ్బందికి క్షేత్రస్థాయిలో అభినందనలు, రికార్డులు అందజేస్తున్నామని తెలిపారు.

సిబ్బంది వివాదాలకు దూరంగా ఉంటూ సామాన్య ప్రజలకు, బాధితులకు అండగా నిలిచి ఉత్తమ పోలీసు సేవలు అందించాలని సూచించారు. నేరాలకు, చట్ట ఉల్లంఘనలకు పాల్పడేవారిపట్ల కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు.

"పోలీస్ యూనిఫాం అంటే ప్రజలకు ధైర్యం, భరోసా. సమాజంలో పోలీస్ శాఖకు ప్రత్యేక గౌరవం ఉంది. నిబంధనల ప్రకారం చక్కని యూనిఫాం ధరించి, క్రమశిక్షణతో ప్రజలకు సేవ చేయాలి. పోలీసు అంటే శాంతిభద్రతలకు ప్రతీక మాత్రమే కాదు, ప్రజలకు అండ" అని ఎస్పీ పేర్కొన్నారు. వారాంతపు పరేడ్ ద్వారా సిబ్బందిలో పరస్పర సమన్వయం, క్రమశిక్షణ, శారీరక దృఢత్వం పెరుగుతుందని ఆయన అన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీ రవీందర్ రెడ్డి, సూర్యాపేట డివిజన్ డీఎస్పీ ప్రసన్న కుమార్, ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ అడ్మిన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్, ఆర్‌ఎస్‌ఐలు, ఎస్‌ఐలు, ఏఆర్ విభాగపు అధికారులు, సూర్యాపేట టౌన్, రూరల్, ఆత్మకూరు, పెనపహాడ్, చివ్వేంల స్టేషన్ల సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA

PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA

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