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Thungathurthy: మద్దిరాల మండలంలో భారీ వర్షాలు నిండుతున్న చెరువులు!

Thungathurthy: సూర్యాపేట జిల్లా మద్దిరాల మండలంలో భారీ వర్షాలు.. నిండుకుండలా మారిన చెరువులు, అలుగు పారుతున్న పోలుమల్ల, గుమ్మడవెల్లి పెద్ద చెరువులు.

Muragundla, Veeraiah, Tungathurthy
Published on: 24 Sept 2026 2:27 PM IST
Thungathurthy
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Thungathurthy: మద్దిరాల మండలంలో భారీ వర్షాలు నిండుతున్న చెరువులు!

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Thungathurthy: సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలోని మద్దిరాల మండలంలో నిన్నటి నుంచి విరామం లేకుండా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో చెరువులు, కుంటలు నీటితో నిండుతున్నాయి. మండలంలో మొత్తం 54 చెరువులు ఉండగా, వాటిలో 14 పెద్ద చెరువులు, 40 చిన్న చెరువులు (కుంటలు) ఉన్నాయి. వీటిలో పోలుమల్ల పెద్ద చెరువు, గుమ్మడవెల్లి పెద్ద చెరువు అలుగుపారుతున్నాయి. కుక్కడం చెరువు 95 శాతం నీటితో నిండగా, మిగిలిన చెరువులు సైతం సుమారు 90 శాతం మేర నీటితో నిండినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఈ నేపథ్యంలో మండలంలోని అన్ని గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మద్దిరాల తహసీల్దార్ సూచించారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు అనవసర ప్రయాణాలు చేయవద్దని, వాగులు, వంకలు, వంతెనల వద్దకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు.వర్షాల కారణంగా ఇళ్లు కూలడం, పశువులు లేదా మనుషుల ప్రాణ నష్టం వంటి ఏదైనా ఘటన చోటుచేసుకుంటే వెంటనే సంబంధిత గ్రామ పాలనాధికారి, GPO లేదా పంచాయతీ కార్యదర్శికి సమాచారం అందించాలని తహసీల్దార్ కోరారు.

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Muragundla, Veeraiah, Tungathurthy

Muragundla, Veeraiah, Tungathurthy

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