Suryapet: చివ్వెంలలో 'ఆపరేషన్ చబుత్రా'.. అర్ధరాత్రి మెరుపు దాడులు!
Suryapet: సూర్యాపేట జిల్లా చివ్వెంల మండలంలో అర్ధరాత్రి 'ఆపరేషన్ చబుత్రా' నిర్వహించిన పోలీసులు. NH-65 వెంట హోటళ్లు, లాడ్జీల్లో సోదాలు.
సూర్యాపేట: జిల్లా ఎస్పీ కె. నరసింహ ఐపీఎస్ ఆదేశాల మేరకు చివ్వెంల మండల పరిధిలో పోలీసులు మంగళవారం అర్ధరాత్రి 'ఆపరేషన్ చబుత్రా' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
చివ్వెంల ఎస్ఐ ఆధ్వర్యంలో సిబ్బంది జాతీయ రహదారి NH-65 వెంట ఉన్న హోటళ్లు, లాడ్జీలు, దాబాల్లో సోదాలు చేశారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, అర్ధరాత్రి అనవసరంగా తిరిగే వ్యక్తుల నియంత్రణ ఈ తనిఖీల ప్రధాన ఉద్దేశమని ఎస్ఐ తెలిపారు.
డ్రగ్స్, గంజాయి రవాణా, దొంగతనాలు, మద్యం సేవించి గొడవలు వంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు అరికట్టేందుకు ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు ఆయన చెప్పారు. లాడ్జీలు, హోటళ్లకు వచ్చే కొత్త వ్యక్తుల ఆధార్ వివరాలు, సీసీటీవీ కెమెరాల పనితీరును పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన యాజమాన్యాలపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు లేదా డయల్ 100కు సమాచారం ఇవ్వాలని ప్రజలకు సూచించారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత రోడ్లపై గుంపులుగా తిరుగుతున్న యువతకు, బైక్లపై రోడ్డు పక్కన కాలక్షేపం చేస్తున్న వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పోలీసులు పంపించివేశారు.
ఇలాంటి తనిఖీలు మండలంలో కొనసాగుతాయని ఎస్ఐ స్పష్టం చేశారు.