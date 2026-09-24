Nalgonda: 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు స్కామ్ జరిగింది - జగదీష్ రెడ్డి
Nalgonda: యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ను సందర్శించిన మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు స్కామ్ ఆరోపణలు.
నల్లగొండ: రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కావాలనే విద్యుత్ కోతలు సృష్టిస్తూ తెలంగాణను మళ్లీ చీకట్లోకి నెడుతోందని బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ల పిలుపు మేరకు మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గంలోని దామరచర్ల వద్ద గల యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ను గురువారం బీఆర్ఎస్ నేతలు సందర్శించి, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను పరిశీలించారు.
ఈ సందర్భంగా మీడియా సమావేశంలో జగదీష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణలో కరెంట్ కష్టాలు మళ్లీ మొదలయ్యాయని, ఇళ్లకు విద్యుత్ కోతలు, పరిశ్రమలకే కాకుండా చివరకు రైతులు కూడా పొలాల వద్ద డిజెల్ జనరేటర్లు వాడే దుస్థితి వచ్చిందని మండిపడ్డారు. రైతులకు కనీసం 6 గంటల విద్యుత్ కూడా ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించారు.
రాష్ట్రంలో బొగ్గు కొరత ఉందనడం పచ్చి అబద్ధమని ధ్వజమెత్తారు. మన బొగ్గును ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు అమ్ముకుంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దాదాపు 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు కుంభకోణానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ ఘనత అయిన 4000 మెగావాట్ల యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ను కావాలనే నాశనం చేయడానికి కుట్ర చేస్తున్నారని, లోపల అధికారులు కూడా తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు.
బిఆర్ఎస్ హయాంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తిని 21,500 మెగావాట్లకు పెంచి 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చే స్థాయికి రాష్ట్రాలను తీసుకెళ్తే.. ఈ ప్రభుత్వం అడుగడుగునా అక్రమాలకు పాల్పడుతోందని అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న ప్రతీ స్కామ్ను బయటపెట్టి, అన్నీ కక్కిస్తామని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు..