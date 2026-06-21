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Nakrekal: గ్రామాల సమగ్ర అభివృద్ధే ప్రభుత్వ లక్ష్యం.. ఎమ్మెల్యే వేముల

Nakrekal: నకిరేకల్ రామచంద్రపురంలో రూ.10 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించనున్న కల్వర్ట్, మట్టి రోడ్డు పనులకు ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం శంకుస్థాపన చేశారు.

BHUPATHI GOPI, NAKREKAL
Published on: 21 Jun 2026 6:19 PM IST
Nakrekal
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Nakrekal: గ్రామాల సమగ్ర అభివృద్ధే ప్రభుత్వ లక్ష్యం.. ఎమ్మెల్యే వేముల

Nakrekal: నకిరేకల్ నియోజకవర్గం రామచంద్రపురంలో రూ.10 లక్షల వ్యయంతో కల్వర్ట్ మరియు మట్టి రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ప్రభుత్వ విప్ నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం. గ్రామంలో నెలకొని ఉన్న ప్రజల సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలనీ, ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం అధికారులకు ఆదేశించారు.

కట్టంగూర్ మండలం రామచంద్రపురం గ్రామంలో గ్రామ ప్రజలకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించే దిశగా రూ.10 లక్షల వ్యయంతో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న కల్వర్ట్ నిర్మాణం మరియు మట్టి రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు ప్రభుత్వ విప్, నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం శంకుస్థాపన చేశారు.

గ్రామ పర్యటన, ప్రజల సమస్యలపై స్పందన

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గ్రామంలోని పలు ప్రాంతాలను సందర్శించి ప్రజల సమస్యలను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. గ్రామంలో తాగునీరు, రహదారులు, డ్రైనేజీ, విద్యుత్ తదితర మౌలిక వసతులపై ప్రజలు తెలిపిన సమస్యలను అధికారులు వెంటనే పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

అభివృద్ధి పనుల అమలులో నాణ్యతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అధికారులకు ఆదేశించిన ఎమ్మెల్యే , గ్రామాల సమగ్ర అభివృద్ధే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు అవసరమైన ప్రతి సౌకర్యాన్ని అందించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి పనిచేస్తోందన్నారు.

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BHUPATHI GOPI, NAKREKAL

BHUPATHI GOPI, NAKREKAL

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