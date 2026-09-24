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Miryalaguda: ఏ4 నిందితుడు అబ్దుల్ బారీ గుండెపోటుతో మృతి

Miryalaguda: ప్రణయ్ హత్య కేసులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న ఏ4 నిందితుడు అబ్దుల్ బారీ గుండెపోటుతో మృతి. గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూత.

Saleem, Nalgonda
Published on: 24 Sept 2026 4:25 PM IST
Miryalaguda
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Miryalaguda: ఏ4 నిందితుడు అబ్దుల్ బారీ గుండెపోటుతో మృతి

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మిర్యాలగూడ: సంచలనం సృష్టించిన మిర్యాలగూడ ప్రణయ్ హత్య కేసులో ఏ4 (A4) నిందితుడిగా జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న అబ్దుల్ బారీ మృతి చెందాడు.

చర్లపల్లి జైలులో ఉన్న అతడు హఠాత్తుగా గుండెనొప్పితో అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. వెంటనే జైలు సిబ్బంది అతడిని సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశాడు.

నల్లగొండలోని ప్యారసభాగ్ కాలనీకి చెందిన బారీ.. గతంలో మాజీ మంత్రి హరేన్ పాండే హత్య కేసులోనూ శిక్ష అనుభవించాడు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

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Saleem, Nalgonda

Saleem, Nalgonda

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