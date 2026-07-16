Kodad: కోదాడ డ్రగ్స్ మహమ్మారి పట్ల యువత అప్రమత్తంగా ఉండాలి
Kodad: కోదాడ శ్రీ విద్య కళాశాలలో డ్రగ్స్ నిర్మూలనపై అవగాహన సదస్సు. డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉండి భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలని విద్యార్థులకు టౌన్ సీఐ శివశంకర్ పిలుపు.
కోదాడ: నేటి యువతను, విద్యార్థులను కబళిస్తున్న మాదకద్రవ్యాల డ్రగ్స్ మహమ్మారి పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఈ వ్యసనాలకు దూరంగా ఉంటూ బంగారు భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలని కోదాడ టౌన్ సీఐ శివశంకర్ పిలుపునిచ్చారు. గురువారం స్థానిక శ్రీ విద్య కళాశాలలో కోదాడ టౌన్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో డ్రగ్స్ నిర్మూలన-అవగాహన సదస్సు ఘనంగా జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ సరదా కోసం, క్షణికానందం కోసం అలవాటు చేసుకునే డ్రగ్స్, వ్యక్తిగత జీవితాలనే కాకుండా కుటుంబాలను, సమాజాన్ని ఛిన్నాభిన్నం చేస్తాయని హెచ్చరించారు. విద్యార్థి దశ నుంచే ఉన్నత లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకుని, చదువుపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. విద్యార్థులు డ్రగ్స్ వ్యతిరేక ప్రచారకర్తలుగా మారి, తమ స్నేహితుల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలి. కళాశాల పరిసరాల్లో లేదా పట్టణంలో ఎవరైనా గంజాయి, డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్నా, అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నా వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు.
సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలు అత్యంత గోప్యంగా ఉంచబడతాయని, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల ప్రిన్సిపాల్, అధ్యాపక బృందం, పోలీస్ సిబ్బంది మరియు పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం పోలీసులు చేస్తున్న ఈ కృషిని కళాశాల యాజమాన్యం అభినందించింది.