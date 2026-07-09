Suryapet: సూర్యాపేటలో జీఎంపీఎస్ 'స్ఫూర్తి యాత్ర'!
Suryapet: కడివెండిలో ప్రారంభమైన గొర్రెల, మేకల పెంపకందారుల సంఘం 'స్ఫూర్తి యాత్ర' సూర్యాపేట చేరింది. కర్ణాటక తరహాలో రక్షణ చట్టం తేవాలని ఉడత రవీందర్ డిమాండ్.
Suryapet: 30 ఏళ్ల గొర్రెల, మేకల పెంపకందారుల ఉద్యమ ప్రస్థానంలో అమరులైన వీరుల త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ నిర్వహిస్తున్న స్ఫూర్తి యాత్ర అభినందనీయమని ప్రముఖ వైద్యులు డా. ఊర రామ్మూర్తి యాదవ్ కొనియాడారు.
గురువారం జనగామ జిల్లా కడివెండి గ్రామంలోని తెలంగాణ సాయుధ పోరాట తొలి అమరుడు దొడ్డి కొమరయ్య స్మారక స్థూపం నుండి ప్రారంభమైన స్ఫూర్తి యాత్ర సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రానికి చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా సూర్యాపేట పట్టణంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం జిల్లా కేంద్రంలోని జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు.
అనంతరం జరిగిన బహిరంగ సభలో డా. రామ్మూర్తి యాదవ్ మాట్లాడుతూ, గొర్రెల, మేకల పెంపకందారుల సంఘం ఏర్పడి 30 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా నాటి నుంచి నేటి వరకు ఉద్యమంలో పనిచేస్తూ అమరులైన 40 కుటుంబాలను కలిసి వారి త్యాగాలను స్మరించుకోవడం గొప్ప విషయమన్నారు.
30 ఏళ్ల పోరాట ఫలితమే జీవోలు: ఉడత రవీందర్
జిఎంపిఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఉడత రవీందర్ మాట్లాడుతూ, ఈ 30 ఏళ్ల ఉద్యమంలో అనేకమంది పోరాట యోధులు సంఘం కోసం, పెంపకందారుల హక్కుల కోసం పోరాడారని తెలిపారు. సంఘం పోరాట ఫలితంగానే 559, 1016 వంటి కీలక జీవోలను సాధించగలిగామన్నారు. చనిపోయిన గొర్రెల కాపరులకు ఇన్సూరెన్స్, వ్యాక్సిన్, గొర్రెల పంపిణీ వంటి పలు చట్టాలను సాధించామని గుర్తు చేశారు.
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నర సంవత్సరాలు గడిచినా గొర్రెల కాపరులకు ఇచ్చిన హామీలు ఇంకా అమలు కాలేదని ఆక్షేపించారు. నిత్యం దొంగల బారిన పడి గొర్రెల కాపరులు ప్రాణాలు, ఆస్తి కోల్పోతున్నారని, కర్ణాటక తరహాలో గొర్రెల కాపరుల రక్షణ చట్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 50 సంవత్సరాలు నిండిన పెంపకందారులకు నెలకు రూ. 7,000 పింఛను ఇవ్వాలని కోరారు. సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరో ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జిఎంపిఎస్ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి బొల్లం అశోక్, రాష్ట్ర నాయకులు చల్ల మల్లయ్య, జిల్లెల్ల పెంటయ్య, జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు కడెం లింగయ్య, ఉప్పుల రమేష్, జిల్లా నాయకులు మట్టి పెళ్లి సైదులు, వజ్జా వినయ్ యాదవ్, కంచుగట్ల శ్రీనివాస్, కంబాలపల్లి శ్రీనివాస్, రాజుల నాగరాజు, భయ్యా మల్లికార్జున్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.