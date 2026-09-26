Miryalaguda: మిర్యాలగూడలో సోషల్ మీడియా దుష్ప్రచారాలపై మాజీ చైర్మన్ తీవ్ర ఆగ్రహం
Miryalaguda: మిర్యాలగూడలో తనపై, తన కుటుంబంపై సోషల్ మీడియాలో నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ తిరునగరు భార్గవ్ హెచ్చరించారు.
Miryalaguda: తనపై, తన కుటుంబ సభ్యులపై సోషల్ మీడియా వేదికగా సాగుతున్న నిరాధార ఆరోపణలు, వ్యక్తిగత దూషణలపై మిర్యాలగూడ మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ తిరునగరు భార్గవ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మున్సిపల్ భూముల ఆక్రమణ, నిధుల దుర్వినియోగంపై ఆధారాలు ఉంటే సోషల్ మీడియాలో కాకుండా అధికారులకు రికార్డులతో సహా ఫిర్యాదు చేయాలని సవాల్ విసిరారు.
పాలనా నిర్ణయాలపై విమర్శలను స్వాగతిస్తానని, అయితే వ్యక్తిగత దూషణలను సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. పదవీకాలం ముగిసి 20 నెలలయ్యాక ఇలాంటి పోస్టులు పెట్టడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశాన్ని ప్రజలే గమనిస్తున్నారన్నారు. నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్న వారిపై చట్టపరంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించారు.