Atmakur: ఆత్మకూర్ (ఎస్) అనాథ చిన్నారులకు దాతల చేయూత
Atmakur: తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన అనాథ చిన్నారులకు రూ.లక్ష సాయం అందించిన టిబిఈఎస్ఎస్. దాతల సేవాభావాన్ని అభినందిస్తున్న స్థానికులు. ఆదుకున్న దాతలకు ధన్యవాదాలు.
ఆత్మకూర్ (ఎస్): తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి అనాథలైన ఇద్దరు చిన్నారులను దాతలు ఆదుకున్నారు. టిబిఈఎస్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో వివిధ దాతల సహకారంతో రూ. 1,00,116 ఆర్థికసాయాన్ని అందజేశారు.
మండల పరిధిలోని కొత్తతండ గ్రామ పంచాయతీకి చెందిన బాణోతు రమేష్ గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం గుండెపోటుతో మరణించారు. ఇటీవల ఆయన భార్య మాధవి ప్రమాదవశాత్తు చెట్టుపై నుండి పడి గాయాలై చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. దీంతో వారి పిల్లలు బానోతు అభిరాం, అక్షయ్ అనాథలుగా మిగిలిపోయారు.
ఈ చిన్నారుల దుస్థితిపై కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్టులకు స్పందించిన తెలంగాణ బంజార ఎంప్లాయిస్ సేవా సంఘ్ (టిబిఈఎస్ఎస్) జిల్లా శాఖ వారిని ఆదుకోవాలని పిలుపునిచ్చింది. సంఘం నాయకులతో పాటు పలువురు దాతలు విరాళాలు అందజేశారు.
గురువారం సేకరించిన మొత్తాన్ని సంఘం జిల్లా గౌరవ సలహాదారులు, తహసీల్దార్ ఆర్. అమీన్ సింగ్, జిల్లా అధ్యక్షులు, మండల విద్యాధికారి పి. పాతులోతు ధారాసింగ్ రాథోడ్ లు చిన్నారులు, కుటుంబ సభ్యులకు చెక్కు రూపంలో అందజేశారు.
ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అనాథలైన చిన్నారులను ఆదుకునేందుకు విరాళం అందజేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్లు వెన్నెల పాండు నాయక్, బిచ్చు నాయక్, టిబిఈఎస్ఎస్ కోశాధికారి హుస్సేన్ నాయక్, ప్రధానోపాధ్యాయులు గోపగాని సుధాకర్, పాతులోతు రమేష్, పతేపురం లింగయ్య, గుగులోత్ తావుర్య నాయక్, దారావత్ రవీందర్ నాయక్, రవీందర్, రమేష్ నాయక్, రవి నాయక్, నర్సింహ నాయక్, రామోజీ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.