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Nalgonda: నల్లగొండలో సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శివర్గ సమావేశం నిర్వహణ!

Nalgonda: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్న సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌ను తక్షణమే పదవి నుంచి తొలగించాలని సీపీఎం నేత జూలకంటి రంగారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.

Saleem, Nalgonda
Published on: 26 Sept 2026 5:19 PM IST
Nalgonda
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Nalgonda: నల్లగొండలో సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శివర్గ సమావేశం నిర్వహణ!

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Nalgonda: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్న చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్‌పై తక్షణమే చర్యలు తీసుకొని, ఆయనను పదవి నుంచి తొలగించాలని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు, మాజీ ఎమ్మెల్యే జూలకంటి రంగారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. శనివారం నల్గొండలోని దొడ్డి కొమురయ్య భవన్‌లో సీపీఎం రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు నారి ఐలయ్య అధ్యక్షతన జిల్లా కార్యదర్శివర్గ సమావేశం జరిగింది.

​ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జూలకంటి రంగారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషనర్ల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఒక పార్టీకి ఏజెంట్‌గా మారారని ఆరోపించారు. ఆయన వ్యవహారశైలిపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరిపించాలని కోరారు. 'సర్' పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా 13 కోట్ల ఓట్లను తొలగించడంపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమైనా పట్టించుకోకపోవడం రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనేనని అన్నారు.

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Saleem, Nalgonda

Saleem, Nalgonda

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