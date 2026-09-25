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Suryapet: పెన్షన్ ఫైలుకు లంచం డిమాండ్: ముగ్గురు ఉద్యోగులు సస్పెండ్!

Suryapet: సూర్యాపేట జిల్లా ఎస్సీ అభివృద్ధి శాఖలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగిణి పెన్షన్ ఫైలు కోసం లంచం డిమాండ్ చేసిన సీనియర్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, అటెండర్‌ను కలెక్టర్ సస్పెండ్ చేశారు.

PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA
Published on: 25 Sept 2026 9:10 PM IST
Suryapet
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Suryapet: పెన్షన్ ఫైలుకు లంచం డిమాండ్: ముగ్గురు ఉద్యోగులు సస్పెండ్!

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సూర్యాపేట: రిటైర్డ్ ఉద్యోగిణి పెన్షన్ ఫైలును పక్కన పెట్టి లంచం డిమాండ్ చేసిన ముగ్గురు ఉద్యోగులపై సూర్యాపేట జిల్లా కలెక్టర్ తేజస్ నంద్ లాల్ పవార్ వేటు వేశారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన సీనియర్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, అటెండర్ లను శుక్రవారం సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఎస్సీ అభివృద్ధి శాఖలో విధులు నిర్వర్తించిన ఓ ఉద్యోగిణి గత మార్చి నెలలో పదవీ విరమణ పొందారు. ఆమెకు రావాల్సిన పెన్షన్, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కు సంబంధించిన ఫైల్ ను పై కార్యాలయానికి పంపకుండా అదే శాఖకు చెందిన సీనియర్ అసిస్టెంట్ జి.రవివర్మ, జూనియర్ అసిస్టెంట్ బి.యాదగిరి, అటెండర్ బి.రాము నెలల తరబడి పెండింగ్ లో పెట్టారు. ఫైలు ముందుకు కదలాలంటే పెద్ద మొత్తంలో ముడుపులు ఇవ్వాలంటూ బాధితురాలిని వేధించారు. వారితో పాటు గతంలో పనిచేసిన ఓ సీనియర్ అధికారిణి కూడా ఇందులో ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.

లంచం ఇచ్చేందుకు బాధితురాలు నిరాకరించడంతో ఫైల్ కదలలేదు. దీంతో ఆమె కలెక్టర్ కు లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదుపై తీవ్రంగా స్పందించిన కలెక్టర్ సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించారు.

విచారణలో ఉద్యోగులు లంచం డిమాండ్ చేసినట్లు, విధుల్లో తీవ్ర అలసత్వం, బాధ్యతారాహిత్యం ప్రదర్శించినట్లు వెల్లడైంది. దీంతో విచారణ నివేదిక ఆధారంగా సీనియర్ అసిస్టెంట్ రవివర్మ, జూనియర్ అసిస్టెంట్ యాదగిరి, అటెండర్ రాములను తక్షణమే సస్పెండ్ చేశారు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సీనియర్ అధికారిణిపై కూడా సమగ్ర విచారణ జరపాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు.

విధుల్లో అలసత్వం వహించినా, ప్రజలను, విశ్రాంత ఉద్యోగులను కార్యాలయాల చుట్టూ తిప్పుకుంటూ లంచాల కోసం వేధించినా ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించేది లేదని, కఠిన చర్యలు తప్పవని కలెక్టర్ తేజస్ నంద్ లాల్ పవార్ హెచ్చరించారు.

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PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA

PULUSU NAGARAJU, SURYAPETA

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