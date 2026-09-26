Nalgonda: నల్గొండలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలు!
Nalgonda: నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించి, కలెక్టర్ బి. చంద్రశేఖర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు.
Nalgonda: భూమికోసం, సమానత్వం కోసం పోరాటం చేసిన వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ అని జిల్లా కలెక్టర్ బి. చంద్రశేఖర్ అన్నారు.చాకలి ఐలమ్మ 131 వ జయంతిని పురస్కరించుకొని శనివారం ఆయన నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని నాగార్జునసాగర్ రోడ్ లో ఉన్న చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడుతూ వరంగల్ జిల్లా కిష్టాపురంలో 1895 లో జన్మించిన చాకలి ఐలమ్మ పేదల భూమి కోసం ఎనలేని కృషి చేశారని అన్నారు.
అప్పటి దేశ్ ముఖ్ లకు ఎదురొడ్డి నిలిచిన వీరవనితగా పేరు పొందారన్నారు. దొరల గడీలను తెంచుకొని సమానత్వం కోసం ఆమె కృషిచేశారని తెలిపారు. స్వాతంత్ర్యానంతరం కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియాలో చేరి పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం కృషిచేసిన వీరవనిత చాకలి ఐలమ్మ స్ఫూర్తి, పోరాట పఠిమ, సమానత్వం కోసం ఆమె చేసిన కృషి భావితరాలకు ఆదర్శనీయమన్నారు.
విశ్రాంత ఐఏఎస్ చోల్లేటి ప్రభాకర్ ,జిల్లా బీసీ సంక్షేమ అధికారి సంజీవ ,ఐలమ్మ ఉత్సవాల రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కొండూరు సత్యనారాయణ, భవన నిర్మాణ కమిటీ సభ్యులు రాములు, చెన్నయ్య, సత్తయ్య, సునీత, జిల్లా ఎన్జీవో ప్రతినిధులు మురళి, శంకర్ రెడ్డి తదితరులు చాకలి ఐలమ్మ విగ్రహానికి పూలమాలవేసి నివాళులర్పించారు.
అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటుచేసిన చాకలి ఐలమ్మ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఆయన నివాళులర్పించారు. రెవిన్యూ అదనపు కలెక్టర్ జె. శ్రీనివాస్, శిక్షణ సహాయ కలెక్టర్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి, కలెక్టర్ కార్యాలయ ఏవో మోతిలాల్, కార్యాలయ సిబ్బంది, తదితరులు చాకలి ఐలమ్మ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు.