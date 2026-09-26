Maddirala: మద్దిరాలలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!
Maddirala: సూర్యాపేట జిల్లా మద్దిరాలలో చాకలి ఐలమ్మ జయంతిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించి, ఆమె పోరాట స్ఫూర్తిని కొనియాడారు.
Maddirala: చాకలి ఐలమ్మ జయంతి సందర్భంగా మద్దిరాల మండలంలో ఆమె చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి కాంగ్రెస్ నాయకులు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు పచ్చిపాల వెంకన్న యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. దాదాపు 80 ఏళ్ల క్రితమే తెలంగాణ గడ్డపై దొరల నిరంకుశత్వానికి వ్యతిరేకంగా చాకలి ఐలమ్మ పోరాటానికి జయసైరన్ మోగించారని అన్నారు.భూమి, భుక్తి హక్కుల కోసం ఐలమ్మ సాగించిన పోరాటం చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిందన్నారు.
సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం, ఆత్మగౌరవం కోసం ఆమె చూపిన మార్గం నేటి తరానికి ఆదర్శప్రాయమని పేర్కొన్నారు. ఐలమ్మ స్ఫూర్తితో సమాజంలో సమానత్వం, న్యాయం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శి చామకూరి శ్రీనివాస్, పీఏసీఎస్ డైరెక్టర్ మట్టిపల్లి లింగయ్య, మద్దిరాల మండల సేవాదళ్ అధ్యక్షులు వల్లపు రమేష్ యాదవ్, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు సంగని విద్యాసాగర్, యూత్ కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ దండేపల్లి ఉమేష్ గౌడ్, మేడిదుల అనిల్, సాయి మున్న నాగరాజు, పాక సురేష్, రాంపాక రాజీవ్, జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు పాల్వాయి పరశురాములు, బత్తుల రమేష్, భూతం పవన్, పోతరాజు శీను, రేసు మురళీకృష్ణ, ఉప్పలయ్య, బొందుకొల సత్తయ్య, వేర్పుల సురేష్ తదితర కార్యకర్తలు, స్థానికులు పాల్గొన్నారు.