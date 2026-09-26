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Nalgonda: అన్నేపర్తి 12వ టీజీఎస్పీ బెటాలియన్‌లో చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!

Nalgonda: అన్నేపర్తి 12వ టీజీఎస్పీ బెటాలియన్‌లో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలు. చిత్రపటానికి నివాళులర్పించిన కమాండెంట్ రామకృష్ణ, పోలీస్ సిబ్బంది.

Saleem, Nalgonda
Published on: 26 Sept 2026 12:47 PM IST
Nalgonda
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Nalgonda: అన్నేపర్తి 12వ టీజీఎస్పీ బెటాలియన్‌లో చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వేడుకలు!

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Nalgonda: తెలంగాణ సాయుధ పోరాట యోధురాలు సాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలను అన్నేపర్తిలోని 12వ టీజీఎస్పీ (TGSP) బెటాలియన్‌లో ఘనంగా నిర్వహించారు. శనివారం బెటాలియన్ కమాండెంట్ బి.రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఐలమ్మ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. భూమి, భుక్తి, వెట్టిచాకిరీ ముక్తి కోసం ఆమె చూపిన ధైర్యసాహసాలు, చేసిన పోరాటం అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని స్మరించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ నర్సింగ్ వెంకన్న, డాక్టర్ షర్మిలా దేవి, నితిన్ గౌతమ్‌తో పాటు ఆర్‌ఐలు, ఆర్‌ఎస్‌ఐలు, పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

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Saleem, Nalgonda

Saleem, Nalgonda

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